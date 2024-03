Milano, oggi nuovo corteo per la Palestina

Milano – Nuovo corteo per la Palestina a Milano. Appuntamento oggi, sabato 3 marzo, in centro a Milano. La partenza è prevista intorno alle 15 in piazza San Babila. Quella in programma in città è solo l’ultima delle numerose manifestazioni organizzate a Milano per tenere i riflettori accesi sulla situazione nella Striscia di Gaza.

Una settimana fa in migliaia sono arrivati a Milano da tutta Italia per partecipare al corteo nazionale contro la guerra che ha sfilato per le vie della città e al quale hanno partecipato sindacati, antagonisti, associazione dei Palestinesi d'Italia e dei Giovani Palestinesi, 15mila persone circa.

Un corteo che si era svolto senza problemi ma nel quale ci sono stati alcuni momenti di tensione quando una decina di partecipanti si è staccata all'altezza di piazzale Principessa Clotilde e ha imbrattato un supermercato Carrefour, danneggiando le vetrine con dei sassi. Tra i cartelli esposti, anche alcune sagome “insanguinate” di politici.