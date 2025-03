Nuovo parco: basket, spazi verdi. Area giochi dedicata ai pianeti

Per esplorare l’universo, non servirà andare su Marte. Per i piccoli assaghesi, provare il brivido di controllare una navicella spaziale e arrampicarsi su un satellite sarà un gioco da ragazzi, basterà recarsi al nuovo parco di via Corsica. Secondo il progetto approvato dall’amministrazione comunale, infatti, l’area giochi per i più piccoli sarà dedicata a uno dei temi che più affascina grandi e piccini: lo spazio. Ma non è tutto. Sono davvero tanti gli interventi in programma che miglioreranno la vivibilità dell’area.

"Una volta ultimati i lavori - spiega il sindaco Graziano Musella - sarà un luogo multigenerazionale dove potranno convivere i più piccoli, con le aree gioco messe a loro disposizione, i più grandicelli con il campo da basket e gli spazi verdi e, gli adulti, fruendo dei nuovi arredi e delle ombreggiature previste. Anche con interventi come questi, Assago si dimostra una città a misura di famiglia". Nello specifico: sarà sistemata l’area verde con nuove essenze come ad esempio alberelli di oleandro o la creazione di zone fiorite. Sarà realizzato un nuovo impianto di irrigazione e verrà demolito il pozzo.

Anche l’arredo urbano sarà sostituito; nuove panchine e nuovi cestini. Verrà riqualificata anche l’area del cavo e il ponte di legno che lo attraversa. La nuova area ludica, prevista per bambini dai 6 ai 12 anni, prevede una struttura multifunzionale a forma di missile spaziale con varie soluzioni ludiche: scivoli, pannelli di controllo, percorsi ad ostacoli e scivoli. Ci saranno poi una struttura a forma di satellite per l’arrampicata, un’altalena tripla con nido, sedute a tavoletta e a gabbia: alcune navicelle a molla e trampolini. Sarà riqualificato anche il campo da basket. Il progetto, nel suo complesso, ha un costo che si aggira intorno ai 500mila euro; in questi giorni è stata bandita la gara d’appalto per individuare l’azienda che realizzerà l’opera. Massimiliano Saggese