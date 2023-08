Previsioni meteo, il maltempo torna a Milano e in Lombardia: quando e dove

Milano, 2 agosto 2023 – Tregua terminata: il maltempo è pronto a tornare a Milano e in Lombardia, nonostante tutte le province della regione stiano ancora cercando di rialzarsi dopo il doppio violentissimo nubifragio del 24 e 25 luglio che ha creato numerosi danni tra alberi caduti, tetti divelti,auto e case colpite dalla grandine. Ma quando e dove? Ecco tutto più nel dettaglio.

Previsioni meteo, nuova ondata di temporali e grandine (foto iStock)

A trasformare l’estate in autunno sarà il ciclone Circe, che scaccerà l’anticiclone africano Caronte. Circe non è altro che una bassa pressione che nei prossimi giorni diventerà causa indiretta di tempo instabile in Italia. Stando alle previsioni, è in arrivo dalla Scandinavia ed è pronto a portare una serie di temporali, sospinti da aria fredda. L’aria fredda che scende dalla Scandinavia, passa dal Mare del Nord e forma una profonda depressione che alla fine coinvolge inevitabilmente anche il nostro Paese. Prima tocca le Regioni settentrionali e poi, mano a mano, il resto della nazione.

Domani sera, giovedì 3 agosto, i primi annuvolamenti sulle zone delle Alpi e Prealpi. Ma temporali e grandine a Milano e in tutta la Lombardia sono previsti per la giornata di venerdì 4 agosto E le temperature dovrebbero subire un crollo di circa 10 gradi: la massima potrebbe registrare 25 gradi, la minima 17 gradi.

GIOVEDI’ 3 AGOSTO – Da giovedì 3 agosto, l’Italia sarà investita da un vortice ciclonico in arrivo dal Nord Europa che porterà non solo maltempo ma anche un brusco calo delle temperature tra i 10 e i 12 gradi. Le prime zone a essere investite saranno i rilievi al Nord, alcuni tratti dell'alta Valle Padana e la Liguria. Poi, entro il week-end del 5 e 6 agosto, il ciclone si abbatterà sul resto dell'Italia provocando un crollo delle temperature, anche nell'ordine di 10-12 gradi rispetto a inizio settimana.

VENERDI’ 4 AGOSTO – Il ciclone comincia a spostarsi sul resto dell’Italia venerdì 4 agosto. Il forte maltempo continuerà a interessare il Nord - con temporali, grandinate e colpi di vento e - ma le prime precipitazioni cadranno anche sulle regioni centrali. Al Nord e al Centro temperature in calo, si toccheranno i 17 gradi. Sole e caldo, invece, al Sud.

SABATO 5 AGOSTO – Sabato 5 agosto l’Italia sarà ancora alle prese col ciclone. Mentre al Nord il tempo sarà in miglioramento, salvo qualche precipitazione al mattino sui settori orientali, al Centro e al Sud il meteo peggiora: sono attesi violenti temporali su gran parte delle regioni, con venti forti e calo termico. Il termometro sarà in discesa ovunque.