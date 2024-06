Notte di lame e sangue a Milano: grave un 32enne colpito durante una lite in strada

Milano, 8 giugno 2024 - Ancora violenza e lame a Milano: due accoltellamenti si sono verificati la scorsa notte a Milano.Uno dei due feriti è stato ricoverato in condizioni critiche ed è stato operato d'urgenza: ora sarebbe fuori pericolo.

Via Pisanello

L'episodio più grave è avvenuto intorno all'una e mezza in via Pisanello, ai margini della casbah di San Siro (con i casermoni popolari divisi tra abitanti di origini nordafricane e dell'Est), dove un romeno di 32 anni è stato colpito da due coltellate all'addome e in zona lombare, per strada, pare dopo una lite. La vittima è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Niguarda, dove ha ricevuto diverse trasfusioni ed è stata operata immediatamente dal trauma team. L'intervento, durato diverse ore, si è concluso questa mattina. La prognosi - a quanto si apprende - rimane riservata, anche se le due ferite da arma da taglio, che hanno colpito rispettivamente l'addome e la zona lombarde, non hanno leso organi vitali.

Piazza Duca D’Aosta

Il primo caso in ordine di tempo si è verificato invece prima di mezzanotte in piazza Duca D'Aosta, davanti alla Stazione Centrale, dove i militari dell'Esercito impegnati nella vigilanza hanno chiamato il 118 per un 30enne nordafricano con una profonda ferita a un arto. L'uomo, che era in stato alterato, non si sa se per aver assunto alcol o sostanze, o se per la gravità delle condizioni, è stato portato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli.