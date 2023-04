Milano, neonata trovata morta in un cassonetto Caritas a Città Studi: abbandonata dopo il parto

Milano, 29 aprile 2023 – Il corpo senza vita di una neonata è stato ritrovato alle 20 di venerdì 28 aprile sul ripiano esterno di un cassonetto per la raccolta di abiti usati, all'angolo tra via Saldini e via Botticelli, in zona Città Studi, nel centro di Milano.

A dare l'allarme alla polizia è stato un pensionato che si era avvicinato al punto di raccolta di indumenti per lasciare un sacchetto: ha visto una manina che spuntava da una coperta e ha immediatamente chiamato il 112. Impossibile, al momento, conoscere la nazionalità della vittima.

Il fagotto, avvolto in una felpa, era sporco di sangue e placenta, il che ha subito fatto sapere agli investigatori che la bambina fosse stata partorita poco tempo prima del ritrovamento. Il cordone ombelicale era stato tagliato in maniera grossolana, facendo pensare a un parto avvenuto in un'abitazione privata o per strada.

“Probabilmente è nata in casa, poi morta poco dopo per cause ancora da accertare, quindi adagiata nel ripiano del cassonetto”, è l'ipotesi al vaglio degli investigatori, che stanno acquisendo le telecamere presenti in zona, anche quelle dei mezzi pubblici. Il fatto che sia stata lasciata sul pianale esterno fa pensare che gli l'ha lasciata lì voleva che fosse ritrovata da qualcuno.

Del caso si stanno occupando gli agenti della Squadra mobile, guidati dal dirigente Marco Calì e coordinati dal pubblico ministero Paolo Storari, che cercheranno di rintracciare la madre della bambina, anche per capire se la neonata fosse ancora viva quando è stata abbandonata o se fosse già morta.

Accertamenti in corso anche negli ospedali cittadini, per capire se qualche donna si sia presentata in quelle ore in pronto soccorso per farsi curare dopo aver partorito in casa.

A un primo esame, il medico legale non ha riscontrato evidenti segni di violenza, anche se più certezze arriveranno dall'autopsia.