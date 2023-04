Enea, lasciato a Pasqua nella Culla per la Vita, ha già trovato famiglia

Una buona notizia di Pasquetta. Il piccolo Enea, lasciato ieri mattina dopo il parto dalla madre alla Culla per la Vita del Policlinico di Milano, ha già trovato famiglia. “Il tribunale - si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa al Policlinico – affiderà il piccolo a una famiglia che si era già resa disponibile ed era stata valutata idonea per accogliere un bambino abbandonato”.

Il ritrovamento

Insieme a Enea, neonato di circa 2,6 chili in buona salute, ieri mattina è stata trovata nella Culla anche una lettera firmata dalla madre, piena di parole di grande affetto. Nella lettera, in sostanza, la donna esprimeva il suo rimpianto per non poter prendersi cura del piccolo e specificava come Enea fosse “super sano” e come “tutti gli esami svolti in ospedale” fossero “ok”.

Sulle prime a prendersi cura del bimbo è stato lo staff dagli specialisti della Neonatologia alla clinica Mangiagalli del Policlinico. La permanenza di Enea in ospedale, però, sta già per terminare: nei prossimi giorni la famiglia che l’ha avuto in affidamento lo accoglierà a casa, donandogli tutto l’amore che la mamma biologica avrebbe voluto offrigli ma che a malincuore, per cause indipendenti dalla sua volontà, non è riuscita a dargli.

La Culla per la Vita

La Culla per la Vita è stata attivata al Policlinico nel 2007: da allora ha accolto, oltre a Enea, due bambini. Il primo bebè salvato con questo sistema è stato Mario. Era un giorno di inizio luglio 2012. Il piccolo era leggerissimo, nato prematuro (i medici stimavano alla 35esima settimana) pesava appena 1,7 chili e aveva un'età apparente di 6-7 giorni.

Giovanni aveva invece già due mesi quando è stato lasciato nella culla per la vita del Policlinico l'1 febbraio 2016. La sua data di nascita (un giorno di novembre) era nota perché insieme al bambino c'era un cartellino che riportava questa informazione, e informazioni sui vaccini. Il piccolo era ben accudito, hanno raccontato i medici: era pulito e ben vestito, pesava 5,8 kg. Capelli scuri, pelle olivastra, non sembrava di origini italiane.