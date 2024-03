Cinisello Balsamo, Nello Placido torna a processo: la cocaina sarebbe stato il movente dell'omicidio di Antonio Deiana

Cinisello Balsamo (Milano), 26 Marzo 2024 – I quattro chili di cocaina sono ritenuti il movente dell'assassinio di Antonio Deiana, dodici anni dopo che fu ucciso accoltellato con almeno 15 fendenti.

Il cadavere del 36enne di Villa Guardia venne rinvenuto sei anni dopo l’omicidio, murato in uno scantinato a Cinisello Balsamo.

Per la droga che la vittima doveva consegnare quando è stato ucciso, Luca Sanfilippo, 52 anni e proprietario del seminterrato in via della Pila ha già patteggiato otto mesi di reclusione, in continuazione con la pena di 18 anni per l'omicidio.

Oggi, martedì 26 marzo, il processo è entrato nel vivo con la richiesta di ammissione delle prove nei confronti di Nello Placido, il 50enne monzese condannato con sentenza definitiva a 22 anni di reclusione per concorso in omicidio volontario e distruzione di cadavere.

Placido, difeso dall'avvocata Manuela Cacciuttolo, si è sempre dichiarato innocente per l'uccisione di Antonio Deiana e di conseguenza nega anche di avere avuto a che fare con il fantomatico carico di droga da consegnare, mai ritrovato.

A fare il nome del 50enne come suo complice dopo il patteggiamento è stato lo stesso Sanfilippo, ma la difesa di Nello Placido si è opposta ad acquisire quegli interrogatori resi al processo di appello. Si torna in aula ad ottobre.