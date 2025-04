Milano, ancora vandalizzato il murale con Liliana Segre, Edith Bruck e Sami Modiano

Milano – Un nuovo sfregio a distanza di due mesi dal precedente. È stato nuovamente deturpato a Milano il murale con i ritratti stilizzati di Liliana Segre, Edith Bruck, Sami Modiano, e Papa Bergoglio, realizzato dall'artista contemporaneo aleXsandro Palombo, in occasione dell’ottantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz.

Nuovamente sfregiato il murale di Palombo in via Amari

L’opera si trova in via Amari, angolo via Caracciolo, e raffigura tre personaggi illustri sopravvissuti alla Shoah, oltre al Santo Padre: la senatrice a vita Liliana Segre, la scrittrice Edith Bruck, superstite e testimone dell’Olocausto. Qui, qualcuno ha pensato bene di scrivere “Isrealiani Nazi” con della vernice nera, la stessa con cui è stato coperto il volto del Pontefice. Lo scorso 2 febbraio il murale era già stato vandalizzato.