Mufoco internazionale. Mostra “Viaggio in Italia” tappa finale a Istanbul

Proseguono le celebrazioni dei 40 anni di "Viaggio in Italia" con l’inaugurazione della mostra al Museo di Arte turca e islamica di Istanbul, "che ci ha permesso di rivivere l’essenza di questo progetto, nella tappa conclusiva del tour internazionale. Questo lavoro infatti, è oggetto di un progetto internazionale, con l’obiettivo di promuovere la valorizzazione della fotografia italiana all’estero". Pietra miliare della storia della fotografia italiana, la mostra a cura di Matteo Luigi Balduzzi segue il percorso di "Viaggio in Italia" grazie alle opere originali rappresentate nel catalogo, che per l’occasione è stato ripubblicato nella edizione fac-simile da Quodlibet. Un progetto realizzato dalla direzione generale Creatività contemporanea del ministero della Cultura con il Mufoco, con l’Istituto italiano di Cultura di Istanbul e con la Fondazione Luigi Ghirri. Per celebrare questi 40 anni di "Viaggio in Italia", l’opera di Ghirri era stata portata anche all’Istituto italiano di Cultura a Parigi e a Londra. Ideato da Luigi Ghirri, uscito per la prima e unica volta nel 1984, il catalogo aveva riunito un gruppo di 20 fotografi che sperimentavano modi non convenzionali di rappresentare la realtà e i cambiamenti sociali in atto nel Paese. La.La.