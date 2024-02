Milano, commessa di 23 anni molestata da uno statunitense: denunciato per violenza sessuale

Una commessa di 23 anni di un negozio di telefonia del centro di Milano è stata molestata sessualmente da uno statunitense di 28 anni. L’uomo, che da fine dicembre viveva in una una camera in affitto a Porta Ticinese, l’ha tormentata per alcuni giorni prima di essere arrestato dalla polizia.

La prima volta che è entrato in negozio, molestandola, lei si è spaventata e ha chiesto aiuto al custode del palazzo. Lo statunitense si è allontanato prima dell’intervento della polizia e lei ha sporto formale denuncia. Nei tre giorni successivi è tornato a perseguitarla finché, alla fine, nel negozio ha trovato gli agenti del commissariato Centro di Milano che stavano raccogliendo una seconda testimonianza della ragazza.

In quel momento, gli agenti lo hanno arrestato per atti persecutori e denunciato per violenza sessuale. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Milano.