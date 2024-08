Milano, nasconde 115 grammi di cocaina dentro due prese elettriche: arrestato un pusher in via Palestro

Milano, 10 agosto 2024 – Aveva con sé 115 grammi di cocaina ma poco prima delle 22 è stato individuato dalla polizia, che lo ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Gli agenti della squadra mobile milanese, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di droga in zona Porta Venezia, poco prima delle 22, hanno notato il giovane, di origine albanese, alla guida di un'utilitaria intestata a una società di leasing, che si è fermato in via Palestro in evidente attesa di qualcuno.

Nel giro di alcuni minuti, da un palazzo vicino, è sceso un italiano di 36 anni che è salito in auto per scendere dopo pochi istanti: i poliziotti lo hanno subito fermato per un controllo verificando come avesse appena acquistato un grammo e mezzo di cocaina pagandolo 70 euro.

Gli agenti hanno, quindi, fermato subito anche il conducente della vettura rinvenendo, nel vano porta oggetti, 20 involucri con 22 grammi di cocaina occultati all'interno di due prese elettriche, e, in un sacchetto sul sedile posteriore, altri 44 involucri con 93 grammi di cocaina. Il 20enne, senza fissa dimora e senza alcun lavoro o attività, aveva con sé 830 euro in contanti che sono stati posti sotto sequestro.