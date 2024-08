Nibionno, scambio di droga sulla Super 36: arrestati due spacciatori all'ingrosso

Nibionno (Lecco), 6 agosto 2024 – Scambio di droga sotto gli occhi dei poliziotti. Gli agenti della Mobile di Lecco hanno arrestato due spacciatori all'ingrosso. Sono un italiano e un cittadino marocchino. Gli investigatori della Mobile li stavano tenendo d'occhio e li hanno sorpresi subito dopo aver ritirato un panetto di due etti di hashish nel boschetto della droga di Nibionno, vicino alla Statale 36. A casa di uno di loro hanno hanno trovato altri 12 grammi di droga, più un bilancino elettronico e altre due confezioni sporche di sostanze proibite.

Dopo essere stati accompagnati in questura e dopo una notte in camera di sicurezza, sono stati processati per direttissima. Lo straniero ha patteggiato un anno e 4 mesi di condanna, pena poi sospesa; l'italiano è stato invece sottoposto all'obbligo di presentarsi in commissariato.

Lungo la Statale 639 dei laghi di Pusiano e Garlate, sempre a ridosso della Statale 36 Milano – Lecco, gli agenti della Stradale hanno invece trovato 10 grammi di cocaina a bordo di un'auto abbandonata da due persone scappate a piedi per evitare di essere controllate. Uno di loro, proprietario del mezzo, è stato poi identificato e denunciato a piede libero.