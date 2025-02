Milano, sorpresi a vendere merce rubata picchiano i vigili urbani: ghisa al pronto soccorso, denunciati due minorenni

Milano, 5 febbraio 2025 – Stavano vendendo alimenti in banchetti abusivi al mercato scoperto di via Mompiani, in zona Corvetto fra piazzale Rosa e via Polesine, e quando gli agenti dell'unità Annonaria della Polizia locale di Milano sono intervenuti li hanno aggrediti, cercando di scappare. Per questo motivo ieri due minorenni sono state denunciate per resistenza, ricettazione e lesioni aggravate, dato che due degli agenti dell'Annonaria aggrediti hanno ricevuto una prognosi di tre giorni. Durante i controlli di ieri mattina al mercato scoperto di via Mompiani – a quanto si apprende dalla Polizia locale – sono stati sequestrati un totale di 870 prodotti tra generi alimentari e non, per un valore complessivo di circa seimila euro.

Il precedente

Un sequestro di merce venduta “in nero” si era verificato lo scorso autunno, non lontano da qui. Nel mercato abusivo di piazzale Cuoco, i vigili milanesi avevano sequestrato due galline chisure dentro un’auto in sosta, con cibo e acqua insufficienti e in condizioni igieniche precarie. Sempre in quell’occasione, gli agenti avevano messo in atto anche venti sequestri amministrativi, di cui cinque a carico di persone con precedenti penali, e stilato cinque verbali per vendita abusiva di alcolici e alimentari. Un ulteriore sequestro penale ha riguardato della merce con marchi contraffatti, e non è mancato – per chiudere in bellezza l’operazione – un verbale per guida con patente scaduta.