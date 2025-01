Prima si fa offrire da bere al bar e poi lo accoltella: 38enne arrestato per tentato omicidio

Milano, 20 gennaio 2025 - Le birre offerte al bar. La richiesta di soldi. Poi il fendente tra le scapole. Il ferito col polmone perforato, operato d'urgenza al Policlinico. E l'aggressore arrestato dalle Volanti per tentato omicidio.

A San Vittore è finito un trentottenne ecuadoriano, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, che ha accoltellato un connazionale di 26 anni.

Al bar

La ricostruzione dell'episodio ci riporta alle 20.40 di domenica 19 gennaio 2025 all'interno del bar Contigo di via Bessarione. Al bancone ci sono due ecuadoriani: il meno giovane, noto ai titolari e agli altri avventori per i suoi comportamenti molesti, si fa offrire da bere dal connazionale, che è in compagnia di alcuni amici. Dopo le due birre, l'uomo chiede anche soldi, ricevendo i pochi euro che l'altro ha nel portafogli.

L'aggressione

I due escono dal bar, ed è in quel momento che il trentottenne aggredisce alle spalle il ventiseienne, colpendolo tra le scapole con un coltello e perforandogli il polmone.

Gli amici vedono il giovane barcollare sul marciapiedi e cadere a terra ed escono dal bar per soccorrerlo. La chiamata al 112 genera l'intervento di ambulanza e auto medica: il ferito viene immediatamente trasportato al Policlinico e operato d'urgenza; ora è fuori pericolo, dovrebbe cavarsela con una prognosi di una ventina di giorni.

In manette

Nel frattempo, gli agenti delle Volanti avviano le ricerche in zona Corvetto e con l'aiuto di un amico della vittima riescono a rintracciare e bloccare il trentottenne, che a valle degli accertamenti investigativi viene arrestato per tentato omicidio e portato a San Vittore, in attesa dell'udienza di convalida.