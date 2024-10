Milano, due galline assetate salvate dalla Polizia locale nel Suk abusivo di piazzale Cuoco

Milano, 27 ottobre 2024 – Due galline assetate e affamate chiuse in macchina. Un sequestro di persona in chiave a. Le hanno trovate gli agenti della Polizia locale di Milano intervenuti questa mattina per l’ennesima volta nel mercato clandestino che “anima” tutte le domeniche piazzale Cuoco e dintorni, prima periferia sud di Milano. La pattuglia ha fatto la sua comparsa nella via limitrofa al piazzale, via Faà di Bruno, intorno alle 9 e 30. Un vero e proprio caso di abbandono e a maltrattamento: le due galline erano dentro un’auto in sosta, con cibo e acqua insufficienti e in condizioni igieniche precarie.

L'intervento delle pattuglie in via Faà di Bruno domenica mattina

Lasciate dal proprietario del veicolo risultato attualmente all'estero. Che sarà comunque identificato, rintracciato e denunciato, mentre gli animali sono stati sottoposti a sequestro penale e affidati all’équipe veterinaria di Ats. Gli agenti hanno anche messo in atto venti sequestri amministrativi, di cui cinque a carico di persone con precedenti penali, e stilato cinque verbali per vendita abusiva di alcolici e alimentari. Un ulteriore sequestro penale ha riguardato della merce con marchi contraffatti, e non è mancato – per chiudere in bellezza l’operazione – un verbale per guida con patente scaduta.