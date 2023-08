Milano a ferragosto, immagini da una città fantasma

Milano, 15 agosto 2023 – Vedere una metropoli fantasma, ormai, non fa più molta impressione. I vari lockdown per la pandemia da Covid, solo 3 anni fa, ci ha abituato a ben altre immagini.

Per chi Milano la vive quotidianamente, tra affollamento e traffico, comunque, un senso di straniamento nel vedere la città deserta, rimane.

12 foto Il 15 agosto la metropoli di Milano è un deserto: tutti in fuga da caldo record e in cerca del giusto riposo. Le saracinesche sono abbassate, pochi i passanti, resistono solo i turisti

Le immagini parlano chiaro: solo i turisti hanno sfidato le temperature record di questi giorni e non si sono persi l’occasione di vedere il centro: il Duomo e le mostre a palazzo Reale, dove si sono registrate persino code all’ingresso. Per il resto i milanesi, residenti e commercianti, hanno deciso di celebrare in piena regola l’ultima vera festa d’estate: saracinesche abbassate (fa eccezione qualche supermercato), qualcuno che azzarda una corsa d’allenamento, e chi ne approfitta per riappropriarsi della strada, camminando sui binari.

I milanesi in fuga dalla città, se non già in vacanza, si sono riversati verso le località turistiche, ritrovandosi spesso in code chilometriche.