Sagra di San Rocco: le feste goderecce in Lombardia

La festa di San Rocco, il 16 agosto, segue a ruota quella di Ferragosto e, dunque, molte celebrazioni di piazza legano i due eventi. Ma San Rocco ha una sua viva tradizione: Rocco, originario di Montpellier, in Francia e morto a Voghera nella notte tra il 15 e il 16 agosto nella seconda metà del ‘300, è stato il Santo più invocato, sin da Medioevo, perché si ritiene protettore da flagelli quali la peste (e, ai giorni nostri, il Covid). É divenuto così patrono di numerose città e paesi che il 16 agosto ne celebrano la memoria, invocandone la protezione.

La ricorrenza di San Rocco, dunque, coincide con le tradizionali sagre di paese, in un periodo estivo in cui c’è voglia di stare all’aperto e gustare qualche prelibatezza.

Ecco qualche iniziativa dedicata a San Rocco o come prolungamento del Ferragosto, nelle province della Lombardia.

Torna la Sagra di San Rocco a Leffe, in località San Rocco, dal 12 al 17 agosto. Per l’occasione verranno proposte serate in allegria con cucina tipica bergamasca e musica. Mercoledì 16 agosto in serata tradizionale incanto della merce come veniva fatto dai Copertini di Leffe e a seguire spettacolo pirotecnico. L’iniziativa è promossa dalla Parrocchia San Michele Arcangelo in collaborazione con lo staff del Comitato Amici di San Rocco. La festa è un evento tra religioso e storico molto sentito dalla popolazione leffese in virtù di una tradizione che lega San Rocco all’epopea dei Coertì, gli ambulanti leffesi che raggiunsero ogni angolo d’Italia e del mondo con i prodotti tessili della valle. Rientravano in paese verso il 16 agosto e la Festa di San Rocco era l’occasione per incontrarsi. In particolare il 16 agosto alle ore 21.30: Spettacolo pirotecnico seguito da Karaoke e musica con Gianpy.

Tradizionale Sagra di San Rocco anche a Palazzago con cucina e servizio bar aperti dalle 19.00, dall’11 al 16 agosto. Tutte le sere intrattenimento e tombola.

A San Rocco, in bassa Val Seriana, Sound Rock Festival dal 12 al 17 agosto. 12 agosto - Ore 21: Musica anni 70/80/90 - Ore 22: Musica Afro 13 agosto - Ore 21:30: 2 Mondi - Lucio battisti Tribute Band 14 agosto - Ore 21.30: Choca Band - Zucchero Tribute 16 agosto - Ore 21.30: Spettacolo pirotecnico seguito da Karaoke e musica con Gianpy 17 agosto - Ore 21.30: Amalo - Renato Zero Tribute

Festa dell’Assunta a Grumello de' Zanchi, Zogno, dal 14 al 19 agosto. Musica, spettacoli e ruota della fortuna ogni sera. Casoncelli, foiade, nusecc, trippa, grigliate, taglieri e polenta. Serate dedicate ai piatti di cinghiale.

Sul lago d’Iseo dal 12 al 19 agosto appuntamento con la nuova edizione della Mostra Mercato di Pisogne, uno spunto per scoprire il bel borgo della località sebina o per un’escursione in bici o a piedi nei dintorni.

Da domenica 13 fino a mercoledì 16 agosto, nella località Masse di Montisola avrà luogo la Festa di San Rocco. Tutte le sere servizio bus da Masse fino alle 24 e giochi col briscolone, la tombola, oltre alla musica

Da sabato 12 a giovedì 17 agosto, fa tappa a Como il tour dell'International Street Food, manifestazione itinerante organizzata da Alfredo Orofino, presidente dell'Associazione Italiana Ristoratori di Strada. L'evento si svolge tutte le sere a partire dalle 18 in viale Corridoni (lungolago) e porta con sé tutti i profumi ed i sapori dei piatti più famosi della cucina regionale ed internazionale: tra le prelibatezze proposte dagli stand presenti a Como spiccano hamburger di diverso tipo, panini con polpo gourmet, pizza fritta, porchetta di Ariccia, arrosticini, pulled pork, specialità delle cucine brasiliana e peruviana, carne argentina, donuts, paella, polpette, mozzarella di bufala alla piastra

Il 16 agosto una festa per il palato la 47° edizione della ‘Sagra degli gnocchi’ a Pognana Lario.

Porlezza festeggia San Rocco il 16 agosto con il palo della cuccagna dalle 9 del mattino e i fuochi d’artificio sul lago alle 22.30.

Da venerdì 11 a mercoledì 16 agosto, torna in piazza Aldo Moro a Crema, la festa del tortello cremasco Chiacchiere e Tortelli. Sei giorni di convivialità e promozione della cucina del territorio: principi del menù sono i tradizionali tortelli cremaschi - ripieni di amaretti alle mandorle, formaggio duro, spezie, canditi ed uva passa - ma l'offerta gastronomica prevede un'ampia gamma di piatti tipici, dalla salva con le tighe alla torta bertolina, che si possono consumare in loco oppure acquistare da asporto. -La manifestazione è organizzata dal Comitato Carnevale Cremasco: l'orario è ogni sera dalle ore 19.00 e nelle giornate di domenica 13, lunedì 14 e martedì 15 agosto anche alle ore 12.00; in programma momenti di musica dal vivo e animazione.

Torna "Ferragosto in Villa" la tradizionale ed immancabile manifestazione ferragostana organizzata dalla Pro Loco di Torre de' Picenardi. L’evento, giunto alla nona edizione nella attuale veste ed ospitata nel bellissimo scenario del cortile d'onore di Villa Sommi Picenardi, ha un programma che si snoda per ben 5 serate dal 12 al 16 agosto, con immancabili momenti di musica e buona cucina in compagnia.

Ultima serata mercoledì 16 agosto, giorno di S. Rocco, antica giornata di sagra a Torre de' Picenardi, con la live band Tempo Reale.

La Sagra delle Sagre di Barzio torna con un'edizione lunga 9 giorni e un lungo programma di serate gastronomiche e concerti: l'appuntamento è da sabato 12 a domenica 20 agosto, tutti i giorni in orario 10.00-23.00, con un'anteprima sabato 6 agosto 2022 in orario 18-23. La sagra si tiene in località Fornace Merlo. In programma l'esposizione e la vendita di prodotti di Valvassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera (oltre 200 gli espositori presenti), oltre alla possibilità di partecipare a pranzi e cene conviviali a base di specialità tipiche. Ogni sera, inoltre, alle 21 sono in programma concerti e spettacoli.

Da venerdì 11 a sabato 19 agosto, si svolge a San Rocco al Porto una nuova edizione del Ferragosto Sanrocchino, nove serate di eventi tra stand gastronomici, spettacoli musicali e danzanti e fuochi d'artificio. L'appuntamento è presso il parco di via Leonardo da Vinci a San Rocco al Porto. Gli stand gastronomici sono attivi ogni sera dalle ore 19.30 e propongono un menù dedicato alle specialità locali: pisarei e fasò, tortelli e gnocco fritto sono alcune delle tipicità culinarie che si possono gustare alla sagra.

A Lodi prosegue la rassegna promossa dal Comune ‘Cinema sotto le stelle‘ con proiezioni presso il cortile del liceo Verri. Da mercoledì 16 si continua con titoli europei ed extraeuropei. In particolare, mercoledì 16, alle ore 21.30 proiezione del film ‘Indiana Jones e il quadrante del destino’ di James Mangold.

Bancarelle il 16 agosto a Voghera, città che ospita, secondo tradizione, le spoglie di San Rocco: a lui è dedicata una chiesa vicina al Duomo.

Carnevale Bianco di Cegni: Una giornata nell'alto Oltrepò Pavese, all'insegna della tradizione tra musiche, danze e gastronomia. Dedicato al matrimonio tra il "brutto" e la "povera donna" è un evento festoso che abbraccia le “quattro province” di questo lembo di Appennino (Pavia, Piacenza, Alessandria, Genova). Dalle 16.30 giro del borgo a passo di danze delle Quattro Province con il Brutto e la povera donna’; dalle 21 Ballo; possibilità di pranzare dalle 12.30 nella Sala delle Feste.

L’edizione 2023 dell’Antichissima Fiera delle Grazie si svolgerà a Grazie di Curtatone da sabato 12 a mercoledì 16 agosto. Nel corso della fiera si terrà anche il quarantanovesimo incontro nazionale dei madonnari, che prevede l’arrivo numerosi artisti del gessetto, che daranno vita alle loro opere nel piazzale del Santuario della Beata Vergine delle Grazie nella notte tra il 14 e il 15 agosto e nella giornata di Ferragosto. Tra gli eventi in programma, anche i consueti stand gastronomici, eventi, fiera mercato, luna park e fuochi d’artificio.

Dall'11 al 16 agosto, a Pegognaga, torna l'appuntamento con l'Antica Sagra di San Lorenzo, manifestazione estiva in concomitanza con la festa del patrono cittadino e delle notti delle stelle cadenti. Mentre i ristoranti e gli stand gastronomici presenti in piazza Matteotti propongono ai visitatori le specialità culinarie della cucina mantovana (dai tortelli di zucca mantovana alla pochetta al forno con contorno di giardiniera, dalla mostarda col parmigiano alla pizza), la Sagra di San Lorenzo prevede un ricco programma di eventi tra concerti, mostre e l'immancabile luna park presso il campo sportivo Ferrari.

Sagra del Masciocco di Camparada, da sabato 12 a mercoledì 16 agosto, presso la Cascina Masciocco (via Resegone 26, Camparada). La sagra, organizzata dall’associazione Amici del Masciocco a favore di associazioni impegnate in attività di volontariato, prevede cinque serate dedicate alla cucina tipica brianzola: nel menù si trovano cassoeula, buseca, capriolo, lumache, salamelle, costine, polenta, ossobuco e altri piatti tipici. La sagra apre sempre alle 19 e prevede, ogni sera, spettacoli di musica dal vivo a partire dalle 20.45.

Pizzocherata in occasione della festa patronale di san Rocco a Caspoggio. Dalle ore 19 alle Scuole elementari di Caspoggio

Il 16 agosto a Sondrio al Museo Valtellinese di Storia e Arte del Comune la collezione d’arte di Riccardo Molo, uomo d’affari di origine ticinese. Gli orari del museo: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Da mercoledì 2 a mercoledì 16 agosto si svolge a Varese la tradizionale Festa di Ferragosto organizzata dall'Associazione Club Bizzozero Onlus: l'appuntamento è tutti i giorni presso il parco di largo Gajard. La manifestazione prende il via alle 19 di mercoledì 2 agosto e prosegue a pranzo e a cena (ore 12.30 e ore 19.00) fino a mercoledì 16 agosto, tra buon cibo, musica dal vivo, ballo liscio e serate a tema.

Festa dedicata al patrono San Rocco il 15 Agosto, Ferragosto, e mercoledì 16 Agosto, a Porto Valtravaglia in piazza Imbarcadero. Martedì 15 Agosto dalle ore 12 apertura dello stand gastronomico; alle 19 Palio Remiero delle Frazioni, poi si balla in riva al lago.

Mercoledì 16 Agosto San Rocco ancora specialità di pesce e alle 19 finali del Primo Palio Remiero delle Frazioni. Quindi musica, ballo e alle 22.45 i fuochi d’artificio sull’acqua.

Ritorna, per l'ottavo anno consecutivo, proprio lì dove i fatti accaddero, la narrazione, coinvolgente e incalzante, delle oscure e misteriose vicende della famiglia Sforza, che a Milano prese il potere nel 1450 e lo perse 50 anni dopo. Colpi di scena, intessuti di sete di potere, lussuria, arroganza, intrighi, tradimenti, ma anche di bellezza, amicizia, amore e... Leonardo da Vinci. Una pagina di storia avvincente e imprevedibile come una puntata di Game of Thrones. Il 16 agosto alle 21.30 nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco (prevendita biglietti).