Supermercati aperti a Ferragosto 2023 in Lombardia: ecco quali

Milano – Pranzo, pic-nic o grigliata? Se in dispensa o in cucina manca qualcosa, non c’è da preoccuparsi perché molte catene resteranno aperte anche il 15 agosto, giorno di Ferragosto. Poiché gli orari potrebbero subire qualche modifica, il consiglio è di controllare sulle pagine web dei singoli supermercati ed eventualmente telefonare per essere certi dell'orario. Ecco qualche informazione per la Lombardia.

I supermercati Aldi sono aperti il giorno di Ferragosto, come da comunicazione sul profilo Facebook ufficiale della catena. Per avere informazioni riguardo gli orari dei singoli punti vendita, però, sarà necessario consultare il sito internet.

Come per le festività passate del 2023, anche a Ferragosto i punti vendita Bennet dovrebbero essere aperti. Meglio sempre controllare sul sito internet della catena gli orari dei singoli negozi.

I punti vendita Carrefour saranno aperti a Ferragosto, ma gli orari potrebbero variare in base al negozio e alla località. Anche per quanto riguarda i Carrefour Express. Meglio consultare la pagina web per avere informazioni più precise.

Non ci sono comunicazioni ufficiali relativamente all'apertura straordinaria per il 15 agosto dei punti vendita a marchio Coop e Ipercoop. In passato hanno però sempre rispettato la festività.

La Conad adotta l'apertura straordinaria per il 15 agosto e mette a disposizione dei clienti una ricerca a sito molto intuitiva e utile per avere conferma se il proprio punto vendita più vicino sia effettivamente aperto – basterà cliccare su Aperto ora dopo aver individuato il supermercato più utile.

Apertura straordinaria per i supermercati Esselunga, ma solo per mezza giornata. I punti vendita saranno fruibili dalle 8 alle 14.

I supermercati Eurospin non danno informazioni ufficiali riguardo l’apertura del 15 agosto, ma stando ai volantini i negozi dovrebbero essere aperti. In ogni caso, è possibile consultare l’elenco dei punti vendita sul sito internet della catena che riporteranno gli orari aggiornati.

I supermercati Il Gigante saranno aperti dalle 8 alle 13 e dalle 8 alle 20, dipende dalla località. Stando al sito internet della catena di supermercati, resteranno chiusi quelli di Bergamo, Biandronno, Cinisello Balsamo, Lonate Pozzolo, Melegnano, Milano Lorenteggio, Monza, Paderno Dugnano, Rho, Sesto San Giovanni (via Monti e via Marx),

Iper la grande i tiene aperti i suoi punti vendita nella gran parte delle città, altrimenti con aperture in orario speciale. Arese: 8:30-22; Brembate: 8-14; Busnago 9-21; Cremona 9-20; Grandate 8-20; Lonato 9-22, Magenta 8:30-22, Milano Portello 7.30-21:30; Montebello della Battaglia 8:30-20; Monza 8-14; Monza Maestoso 8-14; Orio 9-22, Rozzano: 8:30-21, Seriate 8:30-20; Solbiate 8:30-21; Varese 8:30-20; Vittuone 8:30-20.

Iperl avrà i suoi punti vendita aperti il giorno di Ferragosto con orari speciali, ma diversi città per città: 8-12.30, 8-13, 8-19, 8:30-19, 8-20, 8-20:30. E’ necessario consultare la pagina internet per verificare l’orario del proprio supermercato. Resteranno chiusi Adamello, Rogolo Arredamenti e Saronno.

I supermercati Lidl saranno aperti il 15 agosto, ma con orari leggermente differenti dal solito. Alcuni solo la mattina, dalle 8 alle 13, altri fino alle 20. E’ necessario verificare sul sito internet la disponibilità del proprio negozio di fiducia.

Il 15 agosto, i supermercati MD saranno aperti ma con orari speciali. La maggior parte dei punti vendita saranno disponibili dalle 9 alle 13. Altri anche nel pomeriggio dalle 15 alle 20. E’ necessario verificare sul sito internet la disponibilità del proprio negozio di fiducia.

Nel giorno di Ferragosto, alcuni punti vendita Pam/ Panorma resteranno chiusi. Altri saranno aperti in orario 9-14. E’ necessario verificare sul sito internet la disponibilità del proprio negozio di fiducia.

La maggior parte dei supermercati Penny Market saranno aperti il 15 agosto con orari che variano da città a città. Alcuni negozi, però, resteranno chiusi. Sul sito internet della catena è possibile avere tutte le informazioni nella sezione dedicata: gli utenti troveranno un pdf con l’elenco che riporta tutti i punti vendita