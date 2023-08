Lecco, Ferragosto in coda sulla Statale 36: record di 160 mila persone sulle strade

Lecco, 15 agosto 2023 – Statale 36 da bollino nero. Come da previsioni della vigilia dell'Assunta, sulla Milano–Lecco ci cono rallentamenti e code a tratti in direzione nord.

In migliaia da Milano, hinterland e della Brianza monzese si sono messi in viaggio nella mattinata di oggi per raggiungere le spiagge di quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, l'Alto Lario e le montagne della Valsassina e della Valtellina per le gite fuoriporta di Ferragosto.

Potrebbe essere battuto il record dei 160 mila transiti registrato nell'ultimo fine settimana, Le situazioni più critiche si registrano in ingresso verso Lecco, nella galleria del Monte Barro e poi sul Terzo ponte Alessandro Manzoni, alle porte della città dei Promessi sposi, per la confluenza della ex 36 allo svincolo di Pescate.

Traffico a passo d'uomo anche all'altezza di Abbadia Lariana e sulla nuova Lecco–Ballabio, il raccordo per la Valsassina della Superstrada, naturalmente a salire, in direzione della Valsassina, verso le località turistiche di montagna. E dal pomeriggio e in serata si replica con il controesodo in direzione opposta: si temono tempi di percorrenza letteralmente di ore per il rientro verso le città. In tanti trascorreranno più tempo incolonnati in Statale 36 che nei posti prescelti per il pranzo di Ferragosto.

Lidi, rifugi, ristoranti e agriturismi sono sold out. Sulle spiagge del lago non c'è un buco libero, sono affollatissimi anche prati, alpeggi, e sentieri delle vette lecchesi simbolo, come Resegone, San Martino, Grignetta, Grignone e Legnone, oltre che i monti più accessibili. Sono presi d'assalto pure i traghetti: per imbarcarsi turisti e villeggianti devono fronteggiare file lunghissime.