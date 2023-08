Ferragosto 2023: eventi, feste e sagre. Cosa fare in Lombardia nel ponte del 15 agosto

Milano – Il Ferragosto si avvicina e quest’anno cade di martedì. Questa festa ha origini antichissime: il nome infatti deriva dal latino Feriae Augusti, una festività istituita proprio dall'imperatore Ottaviano Augusto per celebrare la fine dei lavori agricoli. All'inizio coincideva coincideva proprio con l'inizio del mese dedicato all'imperatore, ma in seguito fu assimilata alla festa cattolica dell'Assunzione di Maria che cadeva il 15 agosto, data che è rimasta fino a oggi.

Numerosi gli eventi organizzati per questa giornata, ma anche per i giorni che la procedono o che arrivano subito dopo. Tra sagre, sport e spettacoli pirotecnici, sapete già cosa fare? Ecco qualche iniziativa nelle diverse province della Lombardia.

Il Ministero della Cultura comunica che, durante il ponte di Ferragosto, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini resteranno aperti il 14 e il 15 agosto. Per l’occasione, alcuni istituti posticiperanno ad altro giorno della settimana la chiusura prevista il lunedì o il martedì.Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e secondo le modalità di fruizione stabilite dalle singole strutture, inclusa la prenotazione dove prevista. Si sottolinea che quelle del 14 e 15 agosto non sono aperture gratuite.

Martedì 15 agosto, tutti i Musei civici (Castello Sforzesco, Museo del Novecento, GAM Galleria d'arte Moderna, Casa Museo Boschi Di Stefano, Palazzo Morando - Costume Moda Immagine, Palazzo Moriggia - Museo del Risorgimento, Museo Archeologico, Casa della Memoria) saranno aperti al pubblico con l'orario consueto. I Musei con ingresso a pagamento saranno gratuiti a partire dalle ore 14 e fino a chiusura (come tutti i primi e terzi martedì del mese). Aperto anche Palazzo Reale, che proporra' - dalle ore 12 alle 19:30 - cinque mostre ad ingresso libero e gratuito, dedicate ad altrettanti protagonisti dell'arte dei nostri tempi: Mario Nigro, Mario Dondero, Fabrizio Plessi, Omar Galliani e Xhixha; la mostra di Leandro Erlich, anch'essa aperta al pubblico, conserverà l'orario 10/19:30. Orario pomeridiano (ore 12/19:30) anche per il PAC Padiglione d'Arte Contemporanea, che ospita "Performing Pac - Dance me to the end of love", la mostra collettiva d'arte contemporanea dedicata al rapporto tra arte e memoria, realizzata in occasione del trentennale della strage di via Palestro. In Fabbrica del Vapore restano aperte con il consueto orario tutte le mostre allestite: "Salgado. Amazonia" in Cattedrale e "Cina. La nuova frontiera dell'arte" nello Spazio Cisterne.

Apertura a Ferragosto anche per Villa Necchi Campiglio, un gioiello architettonico da scoprire nell’angolo più silenzioso di Milano. Dimora storica costruita nel cuore della città tra il 1932 e il 1935 dall’architetto milanese Piero Portaluppi, Villa Necchi Campiglio è giunta a noi perfettamente intatta, sia nell’ampio giardino esterno – corredato da tennis e piscina – sia nella ricca infilata di sale interne. Sul sito del FAI (fondoambiente.it) sono disponibili i biglietti per prenotare la tua visita a Villa Necchi Campiglio, accessibile in sedia a rotelle. La visita ha una durata di 60 minuti. Per altre informazioni: e-mail [email protected].

La sera di Ferragosto, alle 19:30, è in programma al Castello una visita guidata lungo le Merlate del Castello Sforzesco: un'ora e mezzo per scoprire "dall'alto" i segreti del Castello grazie alle guide di Ad Artem.

Sul palco del Castello Sforzesco, per la rassegna "Estate al Castello" andrà in scena "Rock Circus", una 'storia del rock' attraverso cover e inediti live di Paride Orfei con la partecipazione di artisti e acrobati circensi e band rock live.

La musica classica, a cura di " Milano Arte Musica", abiterà invece la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli grazie alla Kirkensonaten di Mozart.

Per la rassegna "Vapore d'Estate", alle 15, l'installazione "I viaggi di Giovannino perdigiorno", ispirata al libro di Gianni Rodari, condurra' bambini e genitori in un viaggio immaginario a cura del Teatro Pane e Mate; mentre alle 18, sempre in Fabbrica del Vapore, andrà in scena "Cabaret sopra le righe", spettacolo del Circo Patuf adatto a un pubblico di ogni età.

Martedì 15 agosto ci sarà il Closing Party, l’evento conclusivo, a ingresso libero, del festival Suoni Mobili a Cascina Cuccagna a Milano. A disposizione degli inquilini delle case popolari gestite da MM un Magic Bus scoperto e panoramico per raggiungere col giusto spirito la location della serata. Il Magic Bus partirà alle 16.15 dalle case popolari di via Cogne 4 gestite da MM, alle 17.15 da quelle di via Palmanova 59 e alle 17.35 da piazzale Dateo 5. Poi andrà in direzione di Porta Venezia e percorrerà il centro storico di Milano a beneficio esclusivo dei suoi passeggeri. Al termine del percorso ci sarà la serata speciale di Cascina Cuccagna, dove a partire dalle ore 18, è in programma il dj set di Gurbaaz di Radio Popolare. Poi spazio alla musica dal vivo – alle 19.30 e 21.30 – con il doppio set del trio sperimentale Sneer, formazione composta da Massimiliano Milesi (sax, elettronica), Francesco Baiguera (basso, elettronica) e Michele Zuccarelli Gennasi (batteria, elettronica). Ad accompagnare la serata un aperitivo speciale al costo di 10 € che include un boccale di birra da 40 cl e focaccia fatta in casa farcita con salame padovano (con proposta alternativa per i vegetariani). Promozione anche per le birre, vendute a 3 euro.

Tutte le arene estive di Arianteo proporranno uno spettacolo la sera di Ferragosto (ore 21): dalla prima visione di "Last film show" di P. Nalin (Fabbrica del Vapore) al campione di incassi "Barbie" (Piazza dei Mercanti), da "I peggiori giorni" (CityLife) all'ultima pellicola di Indiana Jones (Incoronata). Proiezione ferragostana anche all'Arena Milano est (TeatroCinema Martinitt), in zona Lambrate, con "Il grande giorno" di Massimo Venier.

Martedì 15 agosto, a Villa Arconati a Castellazzo di Bollate è in programma una giornata tra bellezza, natura, arte e cultura, senza dimenticare il gusto. Un “tuffo” in un luogo che vanta un fascino immutato da 400 anni, dove perdersi tra natura, arte, architettura, cultura e un incanto senza tempo. Il tutto senza dimenticare la possibilità di gustare il Lunch di Ferragosto come i nobili padroni di casa di un tempo, nell’atmosfera unica della Sala Rossa: per gli ospiti c’è a disposizione un ricco buffet comprensivo di antipasti con una selezione di salumi e formaggi, primi, secondi con contorni di verdura, frutta fresca e dessert (sono disponibili, inoltre, alternative per vegani, vegetariani, celiaci e intolleranti al lattosio). Il costo del Lunch di Ferragosto è di 30 euro a persona (da aggiungere al biglietto di ingresso di Villa Arconati), inclusi acqua minerale naturale e frizzante, vino bianco e rosso, caffè. Info e prenotazioni ai numeri 02 3502217 e 393 8680934.

Sant'Agata Martesana, frazione di Cassina de' Pecchi (Milano), torna a festeggiare il patrono San Fermo. E quest'anno la tradizionale Festa di San Fermo raddoppia con due settimane di eventi tra stand gastronomici, serate musicale e fuochi d'artificio: l'appuntamento è da giovedì 3 a martedì 15 agosto.

Festa del Pescatore a Vizzolo Predabissi. L'appuntamento è da giovedì 3 a martedì 15 agosto, come da tradizione presso l'Area Feste in via Verdi. Stand gastronomici con ristorante e pizzeria, e ballo liscio con orchestre diverse tutte le sere per ballare in compagnia. Gli stand gastronomici sono aperti ogni sera dalle ore 21.00 e martedì 15 è anche in programma un pranzo di Ferragosto dalle ore 12.30 con prenotazione fortemente consigliata.

‘Un museo al mese’, iniziativa di Fondazione Bergamo propone per Ferragosto la visita al Campanone (piazza Vecchia, 8/A). Si potrà salire sulla terrazza panoramica per ascoltare i 180 rintocchi della campana più grande della Lombardia e quindi conoscere la storia e le curiosità di piazza Vecchia, Palazzo del Podestà e Torre Civica. Prenotazione obbligatoria al numero: 035 247116. La visita guidata è gratuita, l’ingresso al Campanone è di 3 euro (gratuito sotto i 18 anni). 15 agosto, ore 21.

A Bergamo c’è la sagra della parrocchia di San Rocco confessore in Fontana sui Colli di Città Alta. Si svolge nello spazio retrostante del santuario della Madonna della Castagna dalle 19 in ogni weekend, dal 21 luglio fino a martedì 15 agosto, Ferragosto e solennità dell’Assunta. Vengono proposti piatti della cucina tipica bergamasca.

Da venerdì 11 a martedì 15 agosto, la Pro Loco di Castro, ospita la 57esima edizione del Ferragosto in Piazza, come sempre in piazza del Porto. In programma cinque serate tra musica live, buon cibo e il suggestivo spettacolo pirotecnico della vigilia di Ferragosto. Di seguito il calendario degli eventi: venerdì 11 agosto: ore 21.30, Time Out in concerto, tributo agli 883; sabato 12 agosto: ore 21.30, Orchestra Filadelfia in concerto; domenica 13 agosto: 21.30, Ligastory in concerto, tributo a Ligabue; lunedì 14 agosto: 21.30, Orchestra Spettacolo Raf Benzoni in concerto; 22.30 spettacolo di fuochi d'artificio; lunedì 15 agosto: 21.30, music show con la Darsena Party Band.

Martedì 15 agosto a Oltressenda Alta il Gruppo Sportivo Nasolino organizza la festa di Ferragosto con cena a base di specialità alla griglia, taglieri con prodotti tipici, polenta e i “ravioli delle sciure”. A seguire intrattenimento musicale. Si potrà gustare alla tensostruttura di Nasolino, Oltressenda Alta, dalle 19.

Tradizionale Sagra di San Rocco a Palazzago con cucina e servizio bar aperti dalle 19.00, dall’11 al 16 agosto. Tutte le sere intrattenimento e tombola.

Da venerdì 11 a martedì 15 agosto all’area feste di Parco Frizzoni a Pedrengo torna la festa della Croce Bianca. Tutte le sere e la domenica anche a pranzo sarà attivo il servizio bar e cucina. Non mancheranno musica e intrattenimento.

Festa dell’Assunta a Grumello de' Zanchi, Zogno, dal 14 al 19 agosto. Musica, spettacoli e ruota della fortuna ogni sera. Casoncelli, foiade, nusecc, trippa, grigliate, taglieri e polenta. Serate dedicate ai piatti di cinghiale.

Torna la Sagra di San Rocco a Leffe, in località San Rocco, dal 12 al 17 agosto. Per l’occasione verranno proposte serate in allegria con cucina tipica bergamasca e musica. Mercoledì 16 agosto in serata tradizionale incanto della merce come veniva fatto dai Copertini di Leffe e a seguire spettacolo pirotecnico. L’iniziativa è promossa dalla Parrocchia San Michele Arcangelo in collaborazione con lo staff del Comitato Amici di San Rocco. La festa è un evento tra religioso e storico molto sentito dalla popolazione leffese in virtù di una tradizione che lega il S. Rocco all’epopea dei Coertì, gli ambulanti leffesi che raggiunsero ogni angolo d’Italia e del mondo con i prodotti tessili della valle. Rientravano in paese verso il 16 agosto e la Festa di San Rocco era l’occasione per incontrarsi.

A Foppolo, gruppi di rievocazione storica ispirata ai Celti della tarda Età del Ferro con il Campo Celtico. Bancarelle artigianali a tema e attività di intrattenimento e coinvolgimento per adulti e bambini. Giorni: 14-15 agosto. Luogo: pista da fondo zona curva della strada per il K2.

Dal 10 al 15 agosto, Desenzano del Garda ospiterà la 44^ edizione della Festa del Vino. Questo evento offre ai visitatori l’opportunità di immergersi nella cultura del vino locale, con degustazioni guidate, stand di produttori vinicoli e intrattenimento musicale.

Il 15 agosto, Prevalle celebrerà il Memorial Mario Sina, un evento che combina tradizione e sport. I partecipanti potranno prendere parte a gare sportive, spettacoli e attività per tutte le età.

Il 15 agosto, Gussago festeggerà l’importante ricorrenza di Santa Maria Assunta. La festa prevede una solenne processione religiosa seguita da momenti di festa, musica e gastronomia tipica.

Martedì 15 agosto, alle 21, si svolge in piazza Garibaldi a Iseo, il tradizionale concerto di Ferragosto della Banda cittadina di Iseo. Il concerto è a ingresso libero e gratuito ed è seguito, alle ore 23.00, da uno spettacolo pirotecnico sul lungolago Marconi.

Sul lago d’Iseo dal 12 al 19 agosto appuntamento con la nuova edizione della Mostra Mercato di Pisogne, uno spunto per scoprire il bel borgo della località sebina o per un’escursione in bici o a piedi nei dintorni.

In occasione della festività di Ferragosto, apertura straordinaria del Tempio Voltiano e della mostra ‘Donne di Scienza’, un’esposizione affascinante che permette di conoscere le storie che riguardano due importanti donne di scienza e inventrici comasche, vissute tra il Settecento e l’Ottocento: Teresa Ciceri Castiglioni e Candida Lena Perpenti.

Visita guidata al Castello Baradello, in via Castel Baradello, 15 agosto, dalle 9.30 alle 21.30.

Denudare feminas vestis. Tradotto dal latino: denudare le donne vestendole. Per il titolo della sua nuova edizione, dedicata al mondo della seta, la mostra Miniartextil prende ispirazione dalle parole di Plinio il Vecchio, allo scopo di celebrare il bimillenario della nascita dello scrittore latino di origini comasche. L’esposizione, in programma nell’ex Chiesa di San Pietro in Atrio di Como fino al 3 settembre propone una riflessione materica ed emozionale sul tema della seta. Un’eccellenza del distretto tessile comasco alla quale anche Plinio il Vecchio ha dedicato una parte delle sue opere. Curata dalla critica d’arte e regista Clarita Di Giovanni e da Sergio Gaddi, critico d’arte comasco, la mostra si articola in due proposte parallele: da una parte

54 “minitessili”, opere di piccole dimensioni create da artisti provenienti da tutto il mondo e selezionate da una giuria coordinata da Nazzarena Bortolaso e Mimmo Totaro, i fondatori della mostra; dall’altra grandi installazioni realizzate da artisti internazionali sia emergenti che affermati, come Brankica Zilovic, Antonella De Nisco e Anne von Freyburg.

Da sabato 12 a giovedì 17 agosto, fa tappa a Como il tour dell'International Street Food, manifestazione itinerante organizzata da Alfredo Orofino, presidente dell'Associazione Italiana Ristoratori di Strada. L'evento si svolge tutte le sere a partire dalle 18 in viale Corridoni (lungolago) e porta con sé tutti i profumi ed i sapori dei piatti più famosi della cucina regionale ed internazionale: tra le prelibatezze proposte dagli stand presenti a Como spiccano hamburger di diverso tipo, panini con polpo gourmet, pizza fritta, porchetta di Ariccia, arrosticini, pulled pork, specialità delle cucine brasiliana e peruviana, carne argentina, donuts, paella, polpette, mozzarella di bufala alla piastra.

Lunedì 14 agosto, a Gravedona ed Uniti, torna l'appuntamento con la sfilata di barche allegoriche, giunta quest'anno alla settantatettesima edizione: la parata delle imbarcazioni illuminate si può ammirare dalle 21 sul lungolago, ed è seguita dal tradizionale spettacolo dei fuochi d'artificio, mentre dalle ore 19.00 le piazze del paese sono animate da musica dal vivo e stand gastronomici. La festa prosegue il giorno di Ferragosto, martedì 15 agosto: a partire dalle ore 19.00 in piazza Garibaldi l'appuntamento è con la cena in piazza, seguita dalla premiazione delle imbarcazioni illuminate. Per accedere al lungolago di Gravedona ed Uniti per lo spettacolo pirotecnico di lunedì 14 agosto è suggerito un contributo di 2 euro; in caso di maltempo i fuochi d'artificio vengono rimandati a martedì 15 agosto.

Il 16 agosto una festa per il palato la 47° edizione della ‘Sagra degli gnocchi’ a Pognana Lario.

Da venerdì 11 a mercoledì 16 agosto, torna in piazza Aldo Moro a Crema, la festa del tortello cremasco Chiacchiere e Tortelli. Sei giorni di convivialità e promozione della cucina del territorio: principi del menù sono i tradizionali tortelli cremaschi - ripieni di amaretti alle mandorle, formaggio duro, spezie, canditi ed uva passa - ma l'offerta gastronomica prevede un'ampia gamma di piatti tipici, dalla salva con le tighe alla torta bertolina, che si possono consumare in loco oppure acquistare da asporto. -La manifestazione è organizzata dal Comitato Carnevale Cremasco: l'orario è ogni sera dalle ore 19.00 e nelle giornate di domenica 13, lunedì 14 e martedì 15 agosto anche alle ore 12.00; in programma momenti di musica dal vivo e animazione.

Presso l'agriturismo Le Garzide si terrà la 42° edizione della “Tortellata cremasca”. Dall’11 al 15 agosto, fino alle ore 24 servizio cucina e bar. Orari: Venerdì 19.00 -24.00; Sabato e domenica 12.00-14.00 e 19.00-24.00. Prenotazione obbligatoria: Tel e Whatsapp: 339. 8482512

Torna "Ferragosto in Villa" la tradizionale ed immancabile manifestazione ferragostana organizzata dalla Pro Loco di Torre de' Picenardi. L’evento, giunto alla nona edizione nella attuale veste ed ospitata nel bellissimo scenario del cortile d'onore di Villa Sommi Picenardi, ha un programma che si snoda per ben 5 serate dal 12 al 16 agosto, con immancabili momenti di musica e buona cucina in compagnia. Il cortile d'onore di Villa Sommi Picenardi farà da cornice alle serate che si apriranno sabato 12 agosto con gli Azoto Liquido, Vasco Rossi Tribut Band, per poi proseguire domenica 13 con "Era Mazzini" un omaggio a Mina e Battisti e lunedì 14 con "Party a 90" un tuffo nelle sonorità di quegli anni. Martedì 15, giorno di ferragosto e clou della manifestazione, protagonista sul palco "Amalo" tributo a Renato Zero e premiazione del Torrigiano dell'Anno 2023, riconoscimento che ormai da oltre un ventennio viene conferito a cittadini che si siano particolarmente distinti nelle loro professioni o discipline. Ultima serata mercoledì 16 agosto, giorno di S. Rocco, antica giornata di sagra a Torre de' Picenardi, con la live band Tempo Reale.

Edizione speciale di ferragosto per il tradizionale mercatino antiquariato organizzato dall'associazione Castelleone Antiquaria aspetta tutti nell'incantato centro storico di Castelleone dalle 8:30 alle 17:30 del 15 agosto. Oltre 200 gli espositori tra antiquariato, modernariato, vintage e artigianato artistico.

Pic Nic nel parco a San Giovanni in Croce, martedì 15 agosto. A Villa Medici del Vascello sarà possibile trascorrere un pomeriggio in totale relax. Sarà possibile permanere all'interno del parco per il PICNIC al costo di 5€ a persona a partire dalle 15 . Le visite guidate saranno alle ore 15:30 e alle ore 17:30. Non dimenticate di prenotare il vostro tavolo. Maggiori informazioni al numero 370 3379804 o mail a [email protected]

A Varenna è possibile approfittare delle visite a Villa Monastero (Casa Museo e Giardino Botanico). La Villa è infatti uno dei siti storico-paesaggistico-ambientali principali del territorio. Orari: 14-16 agosto dalle 09.30 alle 20.

Presso ‘Palazzo delle Paure’ di Lecco è in programma la mostra ‘L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese’.

La Sagra delle Sagre di Barzio torna con un'edizione lunga 9 giorni e un lungo programma di serate gastronomiche e concerti: l'appuntamento è da sabato 12 a domenica 20 agosto, tutti i giorni in orario 10.00-23.00, con un'anteprima sabato 6 agosto 2022 in orario 18-23. La sagra si tiene in località Fornace Merlo. In programma l'esposizione e la vendita di prodotti di Valvassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera (oltre 200 gli espositori presenti), oltre alla possibilità di partecipare a pranzi e cene conviviali a base di specialità tipiche. Ogni sera, inoltre, alle 21 sono in programma concerti e spettacoli.

Premana accoglierà l’evento “Past sui monti di Premana”, un’occasione per immergersi nella tradizione locale e gustare specialità gastronomiche preparate con ingredienti genuini provenienti dai monti circostanti. Piatto tipico di questo momento è la minestra di riso con brodo di carne di pecora, sostituita ormai da tempo con quella di manzo e distribuita alle famiglie in razioni chiamate “part”. Una “part” vale quattro abbonanti porzioni: minestra appunto e come secondo la carne bollita utilizzata per fare il brodo. Con orgoglio ogni alpeggio ha il suo “Past” che viene tramandato di generazione in generazione e oggi contribuiscono anche a sostenere il mondo associazionistico premanese. Settimana intensa, quella di Ferragosto con ben quattro “Past” in programma: il 14 alla Rasga, il 15 ai Forni di Sotto (con Casarsa, Forni Sopra e Vegessa chiamati a turno ad organizzarlo il 15 nei prossimi anni), il 17 a Chiarino e il 18 a Fraina. Si chiude con il “Past” di Premaniga in programma il 26 agosto. In quest’ultimo alpeggio, pur non trattandosi di “Past”, la sera del 5 agosto viene preparato il “Risot” (risotto), altro appuntamento che si inserisce nel già ricco calendario. La stagione dei “Past” termina il 17 settembre con quello dell’asilo che si tiene a Premana, il quale ha sostituito, ormai da anni, il “Past” di Ronco alpeggio posto di fronte a Premana.

Da venerdì 11 a sabato 19 agosto, si svolge a San Rocco al Porto una nuova edizione del Ferragosto Sanrocchino, nove serate di eventi tra stand gastronomici, spettacoli musicali e danzanti e fuochi d'artificio. L'appuntamento è presso il parco di via Leonardo da Vinci a San Rocco al Porto. Gli stand gastronomici sono attivi ogni sera dalle ore 19.30 e propongono un menù dedicato alle specialità locali: pisarei e fasò, tortelli e gnocco fritto sono alcune delle tipicità culinarie che si possono gustare alla sagra.

Serata di ballo liscio e latino-americano con l’orchestra Mario Ginelli. A Codogno, martedì 15 agosto dalle 21 presso il mercato coperto in piazza Fratelli Cairoli. Ingresso gratuito.

A Lodi prosegue la rassegna promossa dal Comune ‘Cinema sotto le stelle‘ con proiezioni presso il cortile del liceo Verri. Da mercoledì 16 si continua con titoli europei ed extraeuropei. In particolare, mercoledì 16, alle ore 21.30 proiezione del film ‘Indiana Jones e il quadrante del destino’ di James Mangold.

L’edizione 2023 dell’Antichissima Fiera delle Grazie si svolgerà a Grazie di Curtatone da sabato 12 a mercoledì 16 agosto. Nel corso della fiera si terrà anche il quarantanovesimo incontro nazionale dei madonnari, che prevede l’arrivo numerosi artisti del gessetto, che daranno vita alle loro opere nel piazzale del Santuario della Beata Vergine delle Grazie nella notte tra il 14 e il 15 agosto e nella giornata di Ferragosto. Tra gli eventi in programma, anche i consueti stand gastronomici, eventi, fiera mercato, luna park e fuochi d’artificio.

Dall'11 al 16 agosto, a Pegognaga, torna l'appuntamento con l'Antica Sagra di San Lorenzo, manifestazione estiva in concomitanza con la festa del patrono cittadino e delle notti delle stelle cadenti. Mentre i ristoranti e gli stand gastronomici presenti in piazza Matteotti propongono ai visitatori le specialità culinarie della cucina mantovana (dai tortelli di zucca mantovana alla pochetta al forno con contorno di giardiniera, dalla mostarda col parmigiano alla pizza), la Sagra di San Lorenzo prevede un ricco programma di eventi tra concerti, mostre e l'immancabile luna park presso il campo sportivo Ferrari.

Ferragosto tra gli alberi, martedì 15 Agosto, Sede ArcaDomus, Strada Luigi Cadorna 6 (Parco del Mincio). Un evento dedicato alla mitologia degli alberi. Alle 11:30: presentazione della mitologia degli alberi Intervengono: Alessandro Norsa “Simboli e riti celtici della vegetazione” Elisabetta Gesmundo “L’albero respiro della natura”. Alle 13: pranzo green estivo sotto gli archi. Ore 14:30 – Performance di miti arborei con letture recitate da Davide Lora e la violinista Viera Dzavikova. Il pomeriggio si concluderà con la piantagione di un albero nel parco della sede di ArcaDomus. Prenotazione obbligatoria entro sabato 12 agosto inviando un’e-mail a [email protected].

Appuntamento musicale da non perdere a Castellaro Lagusello con la terza edizione del Festival dei Colli Morenici. La sera del 14 agosto, alle 21 presso piazza Castello l‘elevazione intitolata ‘Omaggio a Maria Callas’.

A Mantova, presso la Casa del Mantegna, per Ferragosto è in programma la l’apertura straordinaria dell’Esposizione Germana Tambara – Antologica. Orari apertura del 15 agosto: 10-13 e 15-19.

Sagra del Masciocco di Camparada, da sabato 12 a mercoledì 16 agosto, presso la Cascina Masciocco (via Resegone 26, Camparada). La sagra, organizzata dall’associazione Amici del Masciocco a favore di associazioni impegnate in attività di volontariato, prevede cinque serate dedicate alla cucina tipica brianzola: nel menù si trovano cassoeula, buseca, capriolo, lumache, salamelle, costine, polenta, ossobuco e altri piatti tipici. La sagra apre sempre alle 19 e prevede, ogni sera, spettacoli di musica dal vivo a partire dalle 20.45.

Martedì 15 agosto, a partire dalle 10 a Cavenago Brianza è in programma il Picnic di Ferragosto. L'organizzazione è a cura del centro socio-ricreativo "il giardino di Peter Pan" presso il giardino di Villa Stucchi. L'area si trova in via Mazzini 29: ognuno potrà preparare il proprio cesto da picnic e raggiungere il parco dove sono in programma giochi, un’anguriata e sarà presente una zona rinfrescata con nebulizzatori.

Ad Arcore, la rassegna ArcorEstate chiude a Ferragosto. Pensata per la popolazione anziana, come forma di contrasto alla solitudine estiva, ambientata all’ingresso del Parco Borromeo, dedica il pomeriggio del 15 agosto, dalle 15 alle 18, ad animazione e musica dal vivo e propone uno spettacolo serale alle 21, intitolato “Sotto un cielo di stelle” e adatto a tutte le fasce d’età. Gli eventi sono a ingresso libero e aperti a tutta la cittadinanza.

A Vimercate, cinema all’aperto, dalle 21.15 presso il Parco Sottocasa, con la rassegna “Vimercate d’estate” che il 15 agosto dedica una data alle famiglie. In proiezione “La Sirenetta” di Rob Marshall con Halle Bailey. Biglietti a 6 euro.

A Desio, martedì 15 agosto, alle 12,30 torna il classico Pranzo di Ferragosto presso il Ristorante Eurotaverna (via Lavoratori Autobianchi, 1), con ballo liscio e con musica dal vivo dalle 14.30 alle 18.00. Alle 16.30 è prevista una sottoscrizione a premi e brindisi finale con torta e spumante. Per Iscrizioni telefonare al numero 388/785 3913 dalle 14 alle 18 entro giovedì 10 agosto fino ad esaurimento posti. E’ di 25 euro la quota di partecipazione per i residenti, mentre i non residenti spenderanno 35 euro. 10 euro invece per i bambini dai 3 ai 9 anni (residenti e non). Sempre martedì 15, all’interno della programmazione di Parco Tittoni, particolare rilevanza al concerto di ferragosto gratuito: sul palco un omaggio a Lucio Dalla, ad 80 anni dalla sua nascita, ad opera di Teo Manzo, in arte Kublai, per una esecuzione del meglio del cantautore bolognese. Per info: 339 8842707 (anche WhatsApp) dalle ore 18:30 alle ore 23:00 e [email protected]

Il 15 agosto, a Monza sarà aperta la mostra Banksy, Painting Walls dalle 10 alle 19. Un grande evento espositivo dedicato al nome più celebre della street art internazionale contemporanea. La mostra, allestita negli spazi dell’Orangerie e curata da Sabina de Gregori, presenta in Italia per la prima volta tre muri (porzioni di muro) originali dell’artista britannico, tre straordinari pezzi provenienti da collezioni private, dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018, realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles. Qui orari, prezzi e info.

Al Belvedere della Reggia di Monza invece si può visitare la mostra I love Lego. Dai castelli ispirati alle epiche battaglie medievali a scene della seconda guerra mondiale; dalla frenesia della città contemporanea coi suoi grattacieli, centro storico, aree ricreative e stazioni ferroviarie agli scorci delle vie del centro storico di tipici villaggi bavaresi; dalla conquista dello spazio, alla suggestiva riproduzione di un paesaggio natalizio estroso e pieno di sorprese. Questi e molti altri (fino alla Reggia di Monza in miniatura) gli scenari che sarà possibile ammirare riprodotti in scale con i mattoncini più famosi.

Per Ferragosto Acquaworld, il parco acquatico al coperto e all’aperto in Brianza, ha in programma una giornata all’insegna del divertimento per grandi e piccini. Al Parco arriva il Luna Park con tantissime attrazioni, come il Beer Pong, un gioco di abilità in cui si lancia una pallina da ping pong in un bicchiere pieno di birra, il Tiro al Barattolo, una sfida in cui è necessario colpire tutti i bersagli per vincere premi incredibili, o il Toro Meccanico, un vero e proprio spettacolo di rodeo nel quale il pubblico potrà sfidarsi in una emozionante gara per rimanere in sella il più possibile. E per mettere alla prova la propria mira c’è il Dunk Tank, tra i giochi d’acqua più diffusi e divertenti della tradizione americana: consiste nel tirare una palla e cercare di colpire il bersaglio che innescherà la caduta della malcapitata vittima ... il clown. E poi ancora scatenati balli di gruppo e, per concludere in bellezza, dalle ore 21.00 l’unico e imperdibile Schiuma Party con DJ set.

Il 14 e 15 agosto il Castello Dal Verme di Zavattarello in Oltrepò Pavese torna al XV secolo con le Giornate Medievali. Giochi, danze, giullari, tiro con l'arco, dame e cavalieri, musica, danze, duelli, mercanti, giocolieri: due giorni di divertimento per grandi e piccini. Ad accogliere i visitatori fin dall'ingresso del borgo medievale, in piazza Dal Verme, il mercato medievale: qui si potranno acquistare souvenirs e oggetti fatti a mano, e anche assistere a dimostrazioni artigianali. Proprio da questa piazza, cuore del borgo, si riceverà il benvenuto dei Signori di Zavattarello e di tutta la corte.

A Fortunago, la Paciada dei Malfatti, lunedì 14 agosto, dalle 19, organizzata dalla Pro Loco. Il dialetto “paciada” è traducibile in italiano con “scorpacciata” e questa festa è infatti la tradizionale abbuffata della vigilia del Ferragosto in Oltrepò Pavese, diventata una sagra di paese che offre a tutti l’occasione di gustare il meglio dei prodotti tipici locali. I malfatti sono gnocchetti a base di pangrattato ed erbette, conditi con ragù o burro e salvia, confezionati direttamente sulla piazza dalle donne del Borgo di Fortunago. La serata sarà animata dalla splendida voce di Mary Solaria e vedrà la partecipazione di Loris con il suo magico sax. Il costo del menù completo, compresa bottiglietta d’acqua/bicchiere di vino, è di 20 euro. Necessaria prenotazione sino ad esaurimento dei posti a sedere: Angelo 335462279, Micaela 3922180238, Andrea 3397000830.

Falò dell'Assunta a Bondeno e Motta (Campodolcino), il 14 agosto, alle 21.

Associazione San Bernardo organizza Sagra di San Bernardo 14 e 15 agosto a Ponte in Valtellina.

Sagra di Santa Maria Assunta, il 14 e 15 agosto ad Aprica. Prodotti tipici, musica e divertimento presso il Campo Sportivo.

Color emotion ad Aprica, il 14 agosto. Una passeggiata dalla partenza del Baradello, accessibile a tutti, non competitiva, in un clima di gioia e amicizia per ricordare Riccardo Galbiati. Tra lanci di colori lavabili e atossici, dj set e stand enogastronomici all'arrivo al campo sportivo di S. Maria, il divertimento è assicurato con lo schiuma party.

Il 15 di agosto a Cepina si festeggia S. Maria Assunta, patrona del paese, e come da tradizione la gioventù organizza la festa di Ferragosto in Piazza. La Messa solenne del mattino e il pranzo di mezzogiorno sono seguite da una serie di iniziative: giochi per bambini, ed i tradizionali mercatini di prodotti tipici e bancarelle dell'artigianato. Dalle 9 mercatini dell’artigianato lungo la Via Roma; alle 10, S. Messa solenne in occasione del Santo Patrono; alle 12, pranzo presso Piazza Fonte Levissima; alle 14, animazione per bambini con super gonfiabile Pesca di beneficenza (a cura della Parrocchia); dalle 19:30 Cena a base di pizza | alette di pollo con patatine | panini; dalle 20, serata danzante con Orchestra Michele Bove e, a seguire, dj STID x Erik.

Il Gruppo Alpini e la Parrocchia di Piatta (Valdisotto) organizzano Pic de Valeceta, salita a piedi sulla cresta del Monte Valleccetta a quota 3000 mt. Alle 8, ritrovo Bormio 2000 presso la stazione di partenza della funivia per la Cima Bianca. Alle 10.30 S.Messa al "Pic de Valeceta". In caso di maltempo l’evento potrà tenersi presso Bormio 3000 o essere rinviato a mercoledì 16 agosto oppure annullato.

Lezione di Yoga in pineta, il 15 agosto. Appuntamento alle 10, a Valfurva, Parco Isola Pineta Santa Caterina. La lezione propone un riscaldamento, Asana per stimolare equilibrio, fluidità e stabilità, esercizi di respirazione e rilassamento. Luogo di ritrovo: Sala Tresero- loc. La Fonte. Orario dalle 10 alle 11. Iscrizioni: entro le 17 del giorno precedente c/o Ufficio Turistico. Costo: €10.00 singola lezione. Possibilità di acquisto tessera di € 40,00 per 5 lezioni per yoga, ginnastica o/e pilates. E’ necessario portare un tappetino/asciugamano. In caso di maltempo la lezione si svolgerà nel salone Tresero.

Il 16 agosto a Sondrio al Museo Valtellinese di Storia e Arte del Comune la collezione d’arte di Riccardo Molo, uomo d’affari di origine ticinese. Gli orari del museo: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Lunedì 14 agosto alle 17 a Ispra, c’è la gita in bicicletta con gelato nel parco della Quassa. Una facile escursione in bici con una rinfrescante sosta all’Agricola Torbera per gustare il loro “agrigelato”. Si pedala godendo dei colori e dei profumi del lago Maggiore. Partenza dall’ufficio turistico con la propria bici oppure noleggiandone una tra quelle messe a disposizione. https://ispralake.it/agosto-a-ispra-in-bici-e-agrigelato/

Per chi ama la storia, i bei panorami ma anche camminare, le guide di Archeologistics sono pronte per un viaggio nel tempo di 240 milioni di anni. Martedì 15 agosto è infatti proposta la vista guidata del Museo dei Fossili di Besano, un vero scrigno che custodisce fondamentali testimonianze del sito fossilifero del Monte San Giorgio, inserito tra i beni Unesco patrimonio dell’umanità. Dal Museo, con una breve ma suggestiva passeggiata tra le sfumature estive della Valceresio si arriva al colle San Martino, sulla cui sommità sorge la chiesa di Santa Maria Nascente dove si gode di uno splendido panorama sull’intera valle e sul lago Ceresio. Il ritrovo è alle 17 al Museo dei Fossili di Besano. L’iniziativa viene proposta anche martedì 22 e 29 agosto.

Il Monastero di Torba a Gornate Olona, bene FAI parte di un parco archeologico dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Unesco, propone a Ferragosto una giornata all’insegna del relax e del divertimento. Il grande prato all’ombra dell’imponente torre è il posto ideale per un picnic (senza l’accensione di fuochi), gustando il pranzo al sacco portato da casa o, su prenotazione, acquistando squisiti cestini preparati dal ristorante interno. Per i bambini sono allestite alcune postazioni per attività di gioco in autonomia. Le visite guidate con Archeologistics sono previste alle ore 10.30, 12, 14, 15.30 e 17.

L’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno è un luogo ricco di fascino, storia e spiritualità, scavato nella parete rocciosa, a strapiombo sul Lago Maggiore. In occasione di Ferragosto, Archeologistics propone una visita guidata del complesso conventuale che, secondo la leggenda, fu fondato nel XII secolo da un ricco mercante scampato a un naufrago per intercessione di Santa Caterina d'Alessandria. Da allora meta di continui pellegrinaggi. Di particolare interesse sono i cicli di affreschi trecenteschi, conservati all'interno della chiesa e nella Sala Capitolare. Il ritrovo è alle 9.30. Per l’occasione, il punto di ristoro dell’Eremo propone una grigliata.

Il Sacro Monte di Varese, da 20 anni patrimonio Unesco, è uno scrigno di arte e storia che con i suoi 883 metri di altezza domina Varese. Accanto al viale delle cappelle, al santuario e al borgo medievale, ospita anche tre luoghi particolari che Archeologistcs apre per Ferragosto (dalle 10 alle 18): la Casa Museo Lodovico Pogliaghi, eclettica residenza dell’autore della porta del Duomo di Milano che custodisce la collezione dello stesso Pogliaghi con più di ottocento reperti egizi, greci, etruschi e romani, tappeti, opere dall’estremo oriente, oreficerie e la copia in gesso della porta del Duomo; il Museo Baroffio che presenta opere dall’epoca romanica fino al Settecento, la raccolta del Santuario e la collezione Macchi, con una sala dedicata ad artisti contemporanei, quali Matisse, Guttuso, Bodini, Carpi e Longaretti; la cripta del Santuario, cuore di tutta la storia di Santa Maria del Monte, i cui lavori di restauro nel 2013 hanno riportato alla luce affreschi quattrocenteschi e resti che riportano ai primi secoli di vita di questo importante luogo di culto.

Da mercoledì 2 a mercoledì 16 agosto si svolge a Varese la tradizionale Festa di Ferragosto organizzata dall'Associazione Club Bizzozero Onlus: l'appuntamento è tutti i giorni presso il parco di largo Gajard. La manifestazione prende il via alle 19 di mercoledì 2 agosto e prosegue a pranzo e a cena (ore 12.30 e ore 19.00) fino a mercoledì 16 agosto, tra buon cibo, musica dal vivo, ballo liscio e serate a tema.

Da giovedì 10 a martedì 15 agosto, si svolge a Varese la tradizionale Festa della Montagna del Gruppo Alpini Varese: l'appuntamento è ai piedi del Grand Hotel Campo dei Fiori che guarda la città dall’alto. Martedì 15 agosto, alle 11, Santa Messa Altare Tre Croci, a memoria di tutti i caduti senza croce. dalle 11 alle 17, apertura stand gastronomici. Alle 17.30, chiusura della Festa della Montagna 2023 con ammainabandiera.

Dal 10 al 15 agosto, Ranco ospiterà l’evento “Ferragosto sotto il salice”, un’occasione per trascorrere piacevoli giornate all’ombra di secolari salici, gustando piatti tradizionali e godendo di spettacoli e intrattenimento.

Ad Angera, il 15 agosto, ‘Gli ambulanti di Forte dei Marmi’, lungolago Piazza Garibaldi dalle 8:00 alle 19:00. Sarà possibile ammirare tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Le “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio sono attese per il consueto appuntamento di Ferragosto occasione da non perdere per i tanti appassionati dello shopping più glamour e conveniente. Esposizione con orario continuato anche in caso di maltempo.

Il 15 agosto, porte aperte al Museo Archeologico di Angera con visite a ripetizione con l’archeologa, dalle 14.30 alle 18:30, in via Marconi 2 – primo piano. Per i più piccoli possibilità di accedere gratuitamente, sotto la supervisione dei genitori, ai giochi, ai libri e alle attività del MABA (Museo Archeologico dei Bambini di Angera). Ingresso gratuito.

A Laveno Mombello, per la vigilia di Ferragosto, è in programma un evento musicale, un Concerto jazz presso Villa Fumagalli Frascoli (inizio alle ore 21.30).