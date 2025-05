Olimpiadi di matematica. Barbara, dal liceo Volta alla vittoria in Europa

Quando, tre settimane fa, la squadra italiana aveva ottenuto l’oro nella classifica europea delle Olimpiadi femminili di matematica, il ministro dell’Istruzione e del Merito aveva espresso il desiderio di incontrare le atlete per congratularsi "di persona". Così, ieri, le studentesse, accompagnate dai docenti che ne hanno seguito la preparazione, sono state ricevute da Giuseppe Valditara nelle aule del dicastero. E, insieme alle compagne di gruppo Anna Kazhamiakina, trentina, Giulia Comini, bresciana, e Matilde Iannaccone, di Pisa, c’era anche Barbara Catino, iscritta al liceo scientifico milanese Alessandro Volta.

L’European Girls Mathematical Olympiad (Egmo) è una competizione internazionale, giunta alla quattordicesima edizione, che quest’anno si è svolta a Pristina, in Kosovo, tra l’11 e il 17 aprile. A prendervi parte, giovani matematiche di tutto il mondo, che si sfidano a suon di calcoli e problemi. Gli argomenti? Spaziano dalla geometria all’algebra, dal calcolo combinatorio alla teoria dei giochi e, spesso, non sono compresi nei programmi scolastici ufficiali. La nostra nazionale, infatti, è stata selezionata e allenata dalla Commissione Olimpiadi dell’Unione Matematica Italiana, anche grazie a stage di approfondimento svolti nel nostro Paese e all’estero. Con tre medaglie d’oro e una d’argento, le ragazze italiane sono riuscite a ottenere il primo posto nella classifica riservata alle squadre europee e il quarto, con uno stacco di un solo punto dal podio, a livello mondiale, dopo Cina, Stati Uniti e Australia. In più tutte e quattro le concorrenti si sono posizionate individualmente entro le prime quindici europee. Risultati, questi, che il Ministero dell’istruzione e del merito, in una nota ufficiale sul suo sito, non aveva esitato a definire "una prestazione straordinaria". E ora si guarda alle prossime competizioni, compresa l’Egmo 2026, alla quale potranno partecipare sia Kazhamiakina, che frequenta la seconda superiore, sia Catino, in quarta. Durante la cerimonia, Valditara ha consegnato a tutte un attestato di merito e ha dichiarato: "Sono particolarmente orgoglioso di avervi qui. Il risultato da voi raggiunto testimonia l’eccellenza della scuola italiana. Un riconoscimento va anche ai vostri docenti, che hanno saputo sostenervi in questo percorso, valorizzando i vostri talenti, stimolando in voi l’interesse verso una disciplina fondamentale. Partecipare a una competizione quale l’Olimpiade di matematica vuol dire mettersi alla prova ma anche riconoscere nell’altro un compagno di viaggio, il viaggio straordinario della conoscenza".