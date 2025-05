Milano, 15enne violentata da un uomo di 30 anni: l’invito in discoteca e gli alcolici bevuti al bar, poi in auto scatta l’aggressione L’arresto dopo le indagini durate 6 mesi e partite grazie alla segnalazione in Procura da parte della psicoterapeuta, con la quale l’adolescente si era confidata. La ragazza avrebbe conosciuto il trentenne nell’azienda dove lavorava la zia