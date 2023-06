Silvio Berlusconi, Milan in lutto per i funerali: sospese le attività del club e del canale tv

L’omaggio della sua ex squadra, l’amore di una vita. Il Milan – il club che Silvio Berlusconi ha portato sul tetto del mondo, salvandolo dal rischio fallimento e trasformandolo in una delle società più vincenti di sempre – rende omaggio al Diavolo, di cui è stato numero uno dal 1986 al 2017, prima della cessione a un gruppo cinese. E lo fa con il silenzio.

Sarà un Milan listato a lutto anche nell'impianto di comunicazione, per la giornata dei funerali di Silvio Berlusconi. Mercoledì 14 giugno verranno sospese di tutte le attività per i dipendenti di Casa Milan a partire dalle 14.45, per consentire a tutti di seguire i funerali dello storico presidente rossonero.

Sarà congelata la contemporanea attività di negozi e centri sportivi per l'intera durata della cerimonia religiosa, in segno di lutto e di rispetto del presidente capace nella sua gestione di cogliere 29 trofei (di cui 13 internazionali) in 31 anni di proprietà.

Milan Tv, che dalla serata di lunedì ha stravolto il proprio palinsesto per dare spazio alle gare più significative e ai servizi sugli scudetti della presidenza Berlusconi, interromperà le proprie trasmissioni alle 14.45 per fare posto all'immagine dell'ex numero 1, scomparso ieri mattina all'età di 86 anni.

Anche le attività social del club verranno sospese sin dalle 10 del mattino, per diffondere unicamente l'immagine di Silvio Berlusconi. Alle 15, all'inizio della cerimonia funebre, verrà cambiata l'immagine di copertina per fare posto al logo societario listato a lutto. Sullo schermo gigante di Casa Milan, saranno diffuse in loop le fotografie dell'ex presidente sino alla serata di domani.

Se per stasera a Villa San Martino è attesa una delegazione della Curva Sud, cuore pulsante della tifoseria rossonera più calda, anche alcuni degli attuali giocatori del Milan hanno reso onore a Silvio Berlusconi con post e stories sui social. L’hanno fatto, fra gli altri, Sandro Tonali, Rafael Leao, Davide Calabria e Alessandro Florenzi. E lo stesso hanno fatto i “suoi” calciatori del passato.