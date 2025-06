Metropolitane tra gare e polemiche. M1 a Baggio, assegnato l’appalto. Cantieri da ottobre per oltre 6 anni

È stata aggiudicata la gara d’appalto per il prolungamento della Metropolitana 1 dall’attuale capolinea di Bisceglie fino al quartiere Baggio. Ad aggiudicarsi i lavori è stato il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Eteria Consorzio Stabile Scarl (a sua volta nato dall’alleanza tra i gruppi Caltagirone e Gavio), CMB Società Cooperativa e Ghella Spa con un’offerta pari a poco più di 362,4 milioni di euro. Non è finita, però. Con lo stesso bando di gara sono state aggiudicate anche le opzioni per due opere connesse: la realizzazione del deposito a Baggio per oltre 43,6 milioni di euro e, soprattutto, il prolungamento della stessa Metropolitana 1 verso nord, questa volta dalla stazione di Sesto Fs fino a Monza per un totale di 53,8 milioni di euro. Attualmente i soldi per il deposito di Baggio e per completare la tratta fino a Monza non ci sono, ma qualora i finanziamenti dovessero essere messi a disposizione in tempo utile, i lavori potrebbero essere assegnati direttamente all’attuale Raggruppamento Temporaneo di Imprese senza dover indire una nuova gara d’appalto.

Quanto al prolungamento verso ovest, verso Baggio, la nuova tratta si estenderà per 3,3 chilometri scanditi da tre nuove stazioni: la prima sarà in corrispondenza delle vie Parri-Valsesia, la seconda fermata sarà quella di Baggio e la terza quella in coincidenza del quartiere Olmi. Il prolungamento sarà completamente interrato, la galleria sarà quasi interamente realizzata con la talpa meccanica per minimizzare in gli impatti in superficie. Il tempo di realizzazione dell’opera, previsto da bando, è di 6 anni e 3 mesi dall’inizio dei lavori, che dovrebbero partire già da ottobre.

"Il progetto, realizzato da MM Spa, che ha curato la progettazione fino all’esecutivo e svolto il ruolo di stazione appaltante fino all’aggiudicazione della gara, presenta alcune soluzioni innovative – fa sapere il Comune nella nota diramata ieri –. Tra queste, la prevenzione incendi con tecnologie all’avanguardia capaci di garantire i più alti livelli di sicurezza". "L’aggiudicazione della gara è un’ottima notizia – commenta Arianna Censi, assessora comunale alla Mobilità – per la riorganizzazione della mobilità cittadina. Si tratta di un’opera estremamente importante per rendere più efficiente e capillare il trasporto pubblico in un’area densamente abitata, ma anche per offrire un’ottima alternativa al trasporto privato per chi arriva in città dai comuni di prima cintura. L’opzione prevista sul magazzino e sul prolungamento della Metropolitana 1 a nord, inoltre, ci permetterà di ridurre i tempi al minimo, nel caso dovessero arrivare le risorse necessarie".

Per un prolungamento che si avvia verso la fase dei cantieri, un altro sul quale si consuma invece lo scontro politico. Il riferimento è al prolungamento della Metropolitana 5 fino a Monza e alla riunione con Regione Lombardia e i sindaci di Milano, Monza, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo convocata dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a Roma il 26 giugno. Lo scambio di accuse è in particolare tra il sindaco Giuseppe Sala e lo stesso Salvini. Il primo ha accusato la premier Giorgia Meloni e i sottosegretari milanesi del suo Governo di ignorare Milano, di fare poco e nulla per la città. Da qui la reazione del secondo: "Milano ha ricevuto più di 11 miliardi. Il sindaco dica se conferma la presenza alla riunione già programmata per parlare del prolungamento della M5, che ha già ricevuto più di 900 milioni di finanziamento, che si aggiungono ai 160 milioni per i Pinqua, ai 4 miliardi solo per opere ferroviarie, ai 7 miliardi per il trasporto rapido e le metropolitane e altri 715 milioni per opere pubbliche tra cui la riqualificazione di alcune caserme". E la controreplica del primo cittadino: "Sarò a Roma se mia presenza è bene accetta. Se vogliamo confrontarci sui numeri vorrei ricordare al ministro Salvini che ogni anno arrivano a Roma circa 20 miliardi di euro di sole imposte sul reddito di cittadini o imprese milanesi e che, invece, sempre ogni anno, Milano riceve da Roma, a vario titolo, una partecipazione alle spese di gestione della città per 0,5 miliardi di euro".