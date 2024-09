Milano, un operaio si infortuna sul cantiere della M4. I sindacati: “Troppa fretta, così si rischia”

Milano, 19 settembre - Un operaio si è infortunato ieri nella stazione di Sant'Ambrogio mentre nei giorno scorsi era al lavoro per il completamento della linea metropolitana M4.

La denuncia

"Il clima di stress subito dagli operai per chiudere i lavori è emerso anche nell'assemblea organizzata subito dopo l'infortunio - si legge nella nota di Cgil e Fillea Milano -. Già a luglio avevamo segnalato segnalato, ai committenti e alle imprese, i rischi legati ad un'eccessiva fretta di chiudere la stazione di Sant’Ambrogio”.

Lavori e tempistiche

"La segnalazione è stata fatta ben prima che venisse annunciata pubblicamente la chiusura dei lavori”, scrive ancora la Cgil nel suo comunicato. Stando alle ultime dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala, l’inaugurazione dell’ultima tratta della Metropolitana 4 sembra destinata a tenersi il 12 ottobre prossimo, mentre per la gara relativa al prolungamento fino a Baggio della Metropolitana 1 c’è un tema di extracosti che si spera di risolvere presto. Così si è espresso il sindaco Giuseppe Sala a proposito delle partite aperte della mobilità.

. Annuncio che ha caricato i lavoratori di ulteriori responsabilità": "Non comprendiamo come sia possibile che chi ha responsabilità non consideri i tempi umani del lavoro, e che la fretta può avere come conseguenza la corsa all'ultimo minuto e pressioni delle imprese sui lavoratori coinvolti - rimarcano le firme sindacali -. Soprattutto in un territorio dove abbiamo già conosciuto un numero di infortuni altissimo, sempre troppo alto: dovrebbero stare a zero, ed è compito delle imprese, di concerto con gli rls, e delle istituzioni, garantire che ci siano tutti i provvedimenti e le misure necessarie per la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori".