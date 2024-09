Prolungamento metropolitana M1 fino a Baggio, Sala: dimostreremo necessità di più fondi

Milano – Milano è in attesa dell’apertura dell’intera tratta della M4, prevista a stretto giro. Nel frattempo il sindaco Beppe Sala è tornato a parlare di un’altra linea cittadina, la “rossa” e del prolungamento fino a Baggio. Per il numero uno di Palazzo Marino i fondi per la M1 “sono assolutamente necessari e noi siamo pronti a prolungare la metropolitana” quando arriveranno.

Parlando delle specifiche richieste al Comune di Milano da parte del ministro dei Trasporti Matteo Salvini (precisate dal sottosegretario Ferrante in risposta alla Camera a Giulia Pastorella di Azione, ndr) affinché si possa indire una seconda gara con massimale più alto per il prolungamento della M1, dopo che la prima è andata deserta, Sala ha commentato: “Ci lavoreremo”.

La necessità di rifare la procedura nasce dall'esigenza di far fronte agli extracosti legati alla situazione geopolitica internazionale. "Non interpreto la posizione del ministro Salvini in maniera polemica ma giustamente fossi al suo posto chiederei di avere contezza del perché - ha aggiunto -. È evidente che oggi ogni opera ha dei costi in più, è il problema che abbiamo rilevato per esempio sulle venue olimpiche a Milano. È così, ma ci lavoreremo”.

Sempre in tema trasporto pubblico Sala ha precisato che non è previsto nessun nuovo aumento dei ticket Atm, né una differenziazione tra turisti e residenti: “Credo che sulle tariffe non agiremo. In teoria la maggior parte dei servizi del Comune dovrebbero trovare una differenziazione anche per reddito, però non pensiamo di intervenire sulla tariffazione da qui a fine mandato".