M4, sprint per concludere i lavori. I cantieri in programma: quando e dove

Milano, 10 giugno 2024 – Sono arrivati al rush finale i lavori per la realizzazione della Metropolitana 4 e per la sistemazione delle aree interessate dagli scavi. L’apertura di tutta la linea, compresa la tratta tra San Babila e il capolinea di San Cristoforo Fs, è prevista per la fine di settembre e in questi mesi i lavori si concentreranno sull’asse di Lorenteggio per completare la realizzazione delle castellane rialzate in pietra che faranno da dissuasori stradali incoraggiando la riduzione della velocità e migliorando la sicurezza di pedoni e ciclisti.

Gli interventi riguarderanno anche il livellamento e l’asfaltatura di piazza Frattini. Essendo impattanti sulla viabilità, i lavori sono stati programmati dopo la fine delle scuole, nel periodo estivo, quando il traffico si riduce.

La linea M4 (Archivio)

Il cronoprogramma

Da oggi fino alla fine di agosto è prevista la chiusura di via Lorenteggio tra via Tito Vignoli e via Tolstoj in ingresso in città, che si aggiunge a quella già in essere tra viale Misurata e via Tolstoj in uscita, il cui cantiere è già in fase avanzata e terminerà a metà luglio. A partire dall’inizio di luglio, per circa un mese, si procederà con la chiusura della corsia in uscita dalla città di piazza Frattini, necessaria per il rifacimento del manto stradale. Successivamente il cantiere si sposterà sull’altro lato della stessa piazza, inibendo al traffico la corsia in entrata città.

Nel frattempo, una volta completati i lavori, il cantiere tra viale Misurata e via Tolstoj si sposterà sulla careggiata opposta, liberando così la corsia in uscita dalla città. Nella prima settimana di settembre, infine, sarà riaperta completamente la circolazione di piazza Frattini e il tratto in entrata in città tra via Tito Vignoli e via Tolstoj, mentre il tratto tra Tolstoj e viale Misurata sarà riaperto per fine settembre. Gli interventi provocheranno modifiche ai mezzi pubblici.