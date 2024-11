Mercato di piazza Wagner e i 25 anni di vita della macelleria Catalano: “Noi, tre fratelli siciliani a Milano”

Milano, 1 novembre 2024 – Per i tre fratelli Catalano, arrivati a Milano da Trapani, il sogno di una vita ha preso la forma di un banco di macelleria. La loro postazione all’interno del mercato comunale coperto di piazza Wagner, il più antico della città, che ha quasi cento anni di storia e che oggi racchiude 26 esercizi commerciali, è quotidianamente tra le mete dei clienti sia per la spesa e sia per un pasto veloce, magari da consumare “al volo“ prima di rientrare in ufficio o tra un appuntamento e l’altro.

Sul bancone ora campeggia un manifesto che annuncia la festa per i 25 anni di attività della macelleria. “Appuntamento sabato 9 novembre tra le 10.30 e le 13.30 e tra le 15 e le 18.30 – fa sapere Vincenzo Catalano, che è presidente del Mercato di piazza Wagner –. Sarà una giornata speciale, con degustazioni per tutti i nostri clienti che per l’occasione potranno assaggiare piatti preparati da uno chef”. Accanto a Vincenzo c’è il fratello Vito. Mentre Pasquale, l’altro fratello, gestisce la macelleria del mercato comunale coperto al quartiere Stadera, in via Montegani. “Il luogo – sottolinea Vincenzo – da cui siamo partiti tutti insieme.

Ora siamo già alla seconda generazione di macellai, perché Pasquale ha accanto suo figlio e io ho il mio Nicolò”. In piazza Wagner, Vincenzo e Vito sono approdati un quarto di secolo fa “e abbiamo vissuto tutti i cambiamenti. Ci siamo rinnovati parecchie volte, sempre con l’obiettivo di migliorare il servizio e le esperienze per i nostri clienti”.

Tra le novità dell’ultimo restyling del Mercato Wagner, concluso all’inizio del 2022, c’è stata la posa di tavolini per il consumo di prodotti acquistati nella struttura. “C’è una saletta in cui è possibile mangiare – continua Catalano – oppure delle panchine”. E nella sua macelleria, i prodotti di punta “sono proprio i preparati di gastronomia, pronti per essere gustati, qui o altrove”.Tra le pietanze più apprezzate indica “i messinesi, involtini realizzati con fettine di carne più alte del carpaccio e impanate, con pangrattato unito a pecorino, pomodorini, olio, sale, pepe e provola dolce. Questo piatto è un nostro fiore all’occhiello perché richiama le nostre origini siciliane. I clienti amano molto anche il carpaccio e le varie tartare”.

Vincenzo Catalano

Da martedì, poi, tanti sono incuriositi dalla presenza degli espositori con le copie de Il Giorno: “Una comodità poter acquistare il giornale mentre si fa la spesa qui. Spesso ci viene chiesto dove sia l’edicola più vicina e noi rispondiamo che è in metrò, alla fermata Buonarroti. Ora le notizie sono al mercato, a portata di mano”.