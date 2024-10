Il Giorno al mercato di Wagner: spazio all’informazione di qualità

Milano – Il mercato coperto più antico di Milano (è stato inaugurato nel 1929) e Il Giorno insieme all’insegna dell’informazione di qualità. Prende il via oggi la collaborazione fra il nostro quotidiano e il Mercato coperto di piazza Wagner per portare le notizie sempre più vicino ai lettori. Da questa mattina infatti sarà possibile acquistare le copie de Il Giorno direttamente tra gli stand del mercato. Un modo per dare voce a ciò che accade intorno a noi con news e approfondimenti che riguardano questioni di rilevanza nazionale e internazionale, ma anche storie della regione, della città, del quartiere. Un’iniziativa per rendere il giornale sempre più accessibile e stimolare la cultura della lettura anche tra i visitatori del mercato.

Quella de Il Giorno nel mercato di Wagner sarà una presenza costante dal martedì al sabato e durante le aperture straordinarie. All’interno della struttura ci saranno degli espositori (tre da banco e tre da tavolo) nei quali poter consultare e comprare il nostro quotidiano e poi pagarlo direttamente dal commerciante dal quale si è fatta la spesa. L’altra presenza de Il Giorno tra gli stand con le golosità del mercato sarà il “nostro“ totem touch screen. Un comodo schermo interattivo, con il logo de Il Giorno, nel quale sarà possibile navigare tra tutte le attività che si svolgono all’interno del mercato storico.

Appuntamento quindi ogni giorno tra i banconi di piazza Wagner per scoprire quanto è successo nel mondo e a Milano attraverso gli articoli de Il Giorno. La collaborazione con lo storico mercato prosegue però anche sulle colonne del nostro giornale dove, con cadenza settimanale, troverà spazio – ogni venerdì – una pagina dedicata proprio al mercato, alla sua storia, ai suoi personaggi e ai suoi clienti. Per illustrare nel dettaglio l’iniziativa l’appuntamento è per sabato 16 novembre, quando all’interno del mercato le hostess del nostro giornale distribuiranno ai bambini dei simpatici doni e agli adulti il materiale che descrive l’operazione. Buona lettura!