Max Laudadio di Striscia la Notizia “aggredito da un presunto truffatore”: la denuncia del tg satirico

Milano, 23 settembre 2024 – È lunga la lista degli inviati di Striscia la Notizia finiti vittime, negli anni, di aggressioni più o meno violente da parte di persone protagoniste loro malgrado dei servizi di denuncia del tg satirico. L’ultimo episodio riguarda Max Laudadio, storico volto della trasmissione di Canale 5, che avrebbe recentemente subito un'aggressione.

Lo showman, a quanto riferito da Striscia, si stava occupando di un artigiano che "a Milano e hinterland, secondo le testimonianze raccolte - si legge in una nota - si sarebbe procacciato lavori edili e sgomberi, intascando l'anticipo e dileguandosi senza effettuarli. L'inviato di Striscia, dopo aver ascoltato le voci dei numerosi cittadini che sarebbero stati raggirati, intercetta il presunto truffatore per chiedergli conto della situazione. Ma, come risposta, riceve prima spintoni e minacce poi una vera e propria aggressione con pugni e calci". Per Laudadio si sarebbe reso necessario il ricovero in pronto soccorso per le contusioni subite. Il servizio relativo all’aggressione sarà trasmesso questa sera a partire dalle 20.35.

Al momento non è stato trovato un riscontro preciso ma in questura risulta un episodio che potrebbe corrispondere ai fatti comunicati, avvenuto l'11 settembre scorso nel quartiere di Baggio. A chiamare le forze dell'ordine sarebbe stato l'artigiano, ritenutosi molestato, mentre dalla troupe è stata denunciata una sua aggressione.