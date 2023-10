Vittorio Brumotti aggredito di nuovo a Milano: prima la sassaiola in via Sant'Arialdo, poi lite e minacce in via Arquà

Milano, 23 ottobre 2023 - Vittorio Brumotti è stato nuovamente aggredito a Milano per le sue inchieste anti-spaccio. Stavolta l’inviato di Striscia la notizia è finito nel mirino dei pusher per due volte nella stessa giornata: prima è stato bersaglio di una sassaiola, poi minacciato da uno spacciatore. In entrambi i casi, però, non si è reso necessario il ricorso a cure mediche.

La prima aggressione è avvenuta ieri, intorno alle 14, mentre Brumotti stava riprendendo un presunto spacciatore in via Sant'Arialdo, strada nota per il giro di droga. Alcune persone gli hanno tirato pietre, senza procurargli ferite. Tre di loro, un 58enne e un 35enne marocchini, con precedenti, e un 34enne russo, sono stati denunciati a vario titolo per spaccio e per porto di oggetti atti a offendere da una Volante chiamata dalla produzione televisiva.

Il secondo episodio si è verificato intorno alle 19.30 in via Arquà, nella zona più multietnica di via Padova, dove uno spacciatore ha litigato con Brumotti minacciandolo: all'arrivo degli agenti l'uomo, un 26enne egiziano con precedenti, è stato arrestato perché trovato in possesso di 10 grammi di cocaina e 90 di hashish.