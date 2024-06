A Pavia Matteo Maffucci si sposa con Benedetta Balestri: il matrimonio dell'ex cantante degli Zero assoluto

Pavia, 10 giugno 2024 - Milano, 10 giugno 2024 – “Allora quindi è vero, è vero che ti sposerai” cantavano nel 2009 gli Zero assoluto, ovvero Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi e (con molta probabilità) cantava anche Benedetta Balestri nella sua cameretta, influenzata dal tormentone e dall’amore per la musica del padre Marco. Ora che Matteo e Benedetta sono davvero convolati a nozze, la canzone scritta ben 15 anni fa assume un risvolto diverso o ancora meglio, reale. Eppure il peso del matrimonio e del cambio di vita, citato nella canzone, non sembra essere stato l’ingrediente della cerimonia di Matteo e Benedetta che sono stati i protagonisti di un pomeriggio bucolico e all’insegna dell’amore, dove la musica ha fatto da regina indiscussa.

Chi sono gli sposi

Lui, 46 anni, conosciuto principalmente per aver formato gli Zero assoluto insieme a Thomas De Gasperi, è anche autore di numerosi libri e ha collaborato con alcune testate tra cui Vanity Fair e Il fatto quotidiano. Lei, 31 anni, porta un cognome già famoso grazie al padre Marco che è autore e conduttore televisivo, opinionista e conduttore radiofonico: Benedetta è co-fondatrice di One shot Agency, insieme al neo-marito Matteo, che segue tra gli altri anche Paola Di Benedetto e Mattia Stanga, anche loro tra gli invitati.

Maffucci e Balestri fanno coppia fissa da anni e la proposta era arrivata nel 2021 durante un viaggio a Parigi: sono passati due anni interi prima che i due convolassero a nozze ed è valsa la pena di attendere per un matrimonio curato nei minimi dettagli dove le fotografie trapelate traspirano tutta la gioia degli sposi e degli invitati.

La cerimonia e la festa

Dopo il rito religioso, sposi e invitati si sono spostati a Borgo della Rocca, un’antica cascina incorniciata dalle colline pavesi: il cielo coperto dalle nuvole che hanno interessato gran parte del nord-Italia in questi giorni non ha influito sullo svolgimento della festa, un tripudio di balli e brindisi. Tutte le varietà dei fiori sulle lunghe tavolate e la musica dal vivo hanno caratterizzato la cerimonia, curata dalla wedding planner Alessandra Iaria, conosciuta per aver seguito anche l’organizzazione del matrimonio dell’influencer Paola Turani. Immancabile il momento in cui lo sposo ha cantato “Svegliarsi la mattina” alla neo moglie per la gioia dei tanti presenti che sulle note della canzone hanno trascorso buona parte dell’adolescenza.

Il cane Billy e la scelta dell’abito

Benedetta ha scelto un trucco leggero realizzato dalla make-up artist Miriam Maddalena e un abito a sirena con scollo a barca e spalle scoperte firmato da Vivienne Westwood; particolare la scelta di indossare guanti in tulle durante il rito religioso. Oltre gli invitati vip già citati, ha avuto un ruolo importante anche Billy, il cane della coppia, che agganciata al collare portava una chiave simbolica, sigillo dell’amore tra Matteo Maffucci e la moglie Benedetta Balestri. Altra nota divertente della giornata è stata l’incursione del sacerdote alla festa armato di registro: il prete infatti si era dimenticato di far firmare agli sposi l’atto di matrimonio che sancisce l’unione tra i due. Tra grandi risate, il sacerdote ha evitato la gaffe recandosi di corsa dalla parrocchia alla location.