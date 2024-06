Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il matrimonio si avvicina: la villa, la festa e l’abito

Milano – Ora ci sono anche le pubblicazioni di matrimonio, visibili da oggi nell’Albo pretorio del Comune di Milano, dove la coppia risiede. Parliamo di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che il 30 giugno convoleranno a nozze a Carmignano, nella splendida Villa Medicea “La Ferdinanda“ di Artimino, con vista sui colli e sui vigneti del Montalbano, in provincia di Prato.

Figlio e sorella d’arte

Ignazio, ex ciclista, è il figlio di Francesco Moser, grande campione su due ruote, mentre la presentatrice tv Cecilia è la sorella della showgirl Belen Rodriguez, che sarà la damigella d’onore.

Grande Fratello

I due si sono conosciuti nell’edizione del 2017 del Grande Fratello Vip e da allora sono inseparabili. Nella vita privata e in quella lavorativa: hanno condotto insieme la seconda stagione di “Ex On The Beach”, in onda su Mtv.

Il sì tra le cime

La proposta di matrimonio è arrivata nel novembre 2022 durante un fine settimana di relax che Ignazio e Cecilia si sono concessi tra le montagne – ha raccontato il settimanale “Chi” –. Lui ha organizzato tutto, con tanto di rose e candele, e poi arrivato al momento clou non riusciva ad aprire la tasca in cui c’era l’anello e così lei ha deciso di inginocchiarsi come lui e ovviamente poi ha detto “sì”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Tre giorni

Le nozze erano state inizialmente previste nel 2023, ma poi sono slittate di qualche mese, solo per questioni organizzative. Sui dettagli del gran giorno, al magazine “Gente“ la coppia ha fatto sapere che i festeggiamenti dureranno tre giorni e che si sono anche divisi i compiti. "Ignazio ha fatto l’assaggio del menu – ha svelato Cecilia – mentre io avevo la prova dell’abito”.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

La tenuta delle nozze

La scelta del luogo per i fiori d’arancio è stata condivisa dai futuri sposi e li ha subito conquistati. Villa Medicea “La Ferdinanda“ è stata costruita nel 1596: la Tenuta richiama ancora oggi i fasti rinascimentali della famiglia de’ Medici che la fecero costruire come tenuta di caccia.