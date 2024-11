Prima della Scala, il presidente Mattarella non ci sarà. Ecco il perché

Milano, 27 novembre 2024 - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella non ci sarà alla prima della Scala.

Il capo dello Stato infatti, insieme ad presidenti e premier europei, è stato invitato dal francese, Emmanuel Macron, sabato 7 dicembre a Parigi per la cerimonia di riapertura della cattedrale di Notre Dame dopo l'incendio del 15 aprile 2019. Una assenza eccellente che si unisce a quella, già nota, di Giorgia Meloni. Una indubbia delusione per i milanesi “abituati” e onorati per la presenza quasi costante di Sergio Mattarella.

Il presidente lo ha comunicato ieri alla Scala esprimendo il suo rammarico per nonpoter essere presente alla prima.

Il programma parigino è incompatibile perché prevede il 7 dicembre la consegna dell'edificio dallo Stato che ne è proprietario all'assegnatario che è la Chiesa cattolica, la riaccensione dell'organo, una celebrazione liturgica con la benedizione, un Magnificat, un Te Deum e infine i Vespri. Il giorno dopo, domenica 8 dicembre, Festa dell'Immacolata Concezione, alle 10:30, è in programma la Messa inaugurale con la consacrazione dell'altare, presieduta dall'arcivescovo di Parigi, Laurenti Ulrich.

Mattarella quindi, proprio per questo impegno internazionale, non sarà presente a Milano alla rappresentazione de “La forza del destino” di Giuseppe Verdi, che quest'anno inaugurerà la stagione del Teatro alla Scala.