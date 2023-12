Scala: alla Prima né Mattarella, né Meloni. Chi li “sostituirà” sul palco reale

Milano, 5 dicembre 2023 – Palco reale senza Capo dello Stato né premier alla Prima del 7 dicembre, come non accadeva alla Scala dal debutto di Andrea Chenier nel 2017. Se il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non sarà in città per altri impegni in agenda ("Lo aspettiamo l’anno prossimo", ha spiegato nei giorni scorsi il sovrintendente Dominique Meyer), la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà sì a Milano, ma per altri motivi, e ripartirà nel primo pomeriggio per essere ad Asti alle 15.

Meloni atterrerà attorno alle 10 a Linate e si sposterà subito verso i padiglioni di Rho-Pero per siglare un accordo di sviluppo e coesione tra Governo e Regione Lombardia con il governatore Attilio Fontana e visitare gli stand dell’Artigiano in Fiera con il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto.

Poi la premier si sposterà all’Allianz Mico in zona Portello per partecipare a un pranzo solidale con circa cinquecento famiglie con difficoltà economiche, per ripartire alle 13.30 in direzione Piemonte. "Ovviamente mi dispiace dell’assenza di Meloni e Mattarella – ha spiegato ieri il sindaco Giuseppe Sala – ma è chiaro che non sempre possono venire. Entrambi hanno anche altri impegni. Con Meloni ci ho parlato direttamente, per il presidente Mattarella ho parlato con il suo staff. Ed è chiaro che devono accontentare i tanti che chiedono la loro presenza".

Detto questo, "c’è una grande opera e Riccardo Chailly e tutti porteranno una grande rappresentazione a Milano. Quindi guardiamo anche un pò al contenuto artistico in sé".

A rappresentare le istituzioni per il debutto del Don Carlo nella serata di gala del Piermarini ci saranno quindi il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

A completare il parterre de roi ci saranno proprio il primo cittadino Giuseppe Sala, il presidente Fontana e il neo prefetto Claudio Sgaraglia, alla prima apparizione sul red carpet di Sant’Ambrogio.