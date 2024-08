Massimo Boldi nella bufera: raffica di insulti per il commento sotto al post di Giorgia Meloni

Ferragosto nella bufera per Massimo Boldi. L’attore comico è stato travolto da quella che sui social oggi viene comunemente definita “shitstorm”. La sua colpa? Aver fatto i complimenti e aver augurato un felice 15 di agosto a Giorgia Meloni e famiglia. Ma andiamo con ordine.

La leader di Fratelli d’Italia per celebrare la festa dell’Assunzione ha pubblicato uno scatto in piscina mentre gioca in acqua con sua figlia: “Siate felici con le vostre famiglie, i vostri cari e le persone che amate. Buon Ferragosto a tutti!”, il messaggio del presidente del Consiglio.

Tra i tanti commenti, positivi e negativi, balza all’occhio quello di Massimo Boldi, celebre attore comico, che, con un messaggio un tantino sgrammaticato, ha voluto ricambiare gli auguri di Meloni, sottolineando anche il buon lavoro svolto fin ora dal suo governo: “Buon Ferragosto Ben AMATO GIORGIA nostro presidente del consiglio della Repubblica sei sempre più forte hai cambiato e stai cambiando il nostro paese il meglio ed io non puoi far altro che ringraziarti E continuare alzare dalla tua parte ti abbraccio a te e a tutta la tua famiglia Massimo Boldi”.

Il commento di Massimo Boldi sotto al post di Giorgia Meloni: "Hai cambiato e stai cambiando il nostro Paese"

Più che gli auguri per un “buon Ferragosto”, gli utenti non hanno perdonato al 79enne di Luino i complimenti al governo Meloni: “Ti serve un posto in Rai?”, chiede qualcuno in maniera sarcastica. La valanga di commenti negativi oscillava da: “Torna a fare Cinepanettoni” fino a “Una volta mi facevi ridere… adesso solo piangere!”. Un’ondata d’odio che il 79enne di Luino (o chi gli cura i social media) ha potuto fermare solamente rimuovendo il commento.