La replica di Massimo Boldi dopo gli auguri a Giorgia Meloni: “Non sono né di destra, né di sinistra. Pensavo di averle scritto in privato”

Milano, 16 agosto 2024 – Massimo Boldi non vuole più tornare sulla bufera social che l’ha travolto nelle ultime ore. Di certo, non si sarebbe aspettato che un semplice augurio di buona estate, lasciato sulla pagina social della Premier Giorgia Meloni, potesse scatenare gli haters.

“Non so più cosa dire – ammette – ormai è successo. Io e Giorgia Meloni siamo amici, ci vediamo e ci sentiamo ogni tanto, non mi sono accorto che fosse il suo post, pensavo fosse whatsapp, noi abbiamo una chat, dove capita di scriverci. Non sono né di destra né di sinistra- precisa - sono del popolo, faccio cinema popolare”. Non c’era, quindi, stando a quanto sostiene Boldi, nessuna malizia. L’attore, sotto alla foto pubblicata dalla Meloni, ieri, 15 agosto, aveva scritto: “Buon Ferragosto ben amata Giorgia, nostra presidente del Consiglio della Repubblica, sei sempre più forte e stai cambiando il nostro Paese il meglio. Ed io non posso far altro che ringraziarti e continuare alzare dalla tua parte. Ti abbraccio a te e a tutta la tua famiglia, Massimo Boldi”.

Molti hanno subito accusato “cipollino” di volersi ingraziare la Premier cercando di conquistare un posto in Rai. Ipotesi rimandata al mittente da Boldi che ha scritto il suo messaggio non aspettandosi di suscitare clamore e indignazione social. Pronta pure la replica della stessa Meloni che, sempre sul profilo Instagram, ha voluto manifestare solidarietà all’amico: "È triste vedere come, nel mondo degli odiatori di professione, persino un semplice commento di auguri di buon Ferragosto possa scatenare insulti di massa e offese gratuite. Esprimo la mia solidarietà a Massimo Boldi, e gli mando un grande abbraccio”.