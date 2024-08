Boldi e le gaffe sui social: dal precedente con Meloni ai commenti a luci rosse

Una leggenda del cinema italiano. Un innovatore della risata. Nessuna definizione può raccontare l’impatto di Massimo Boldi sulla cultura popolare italiana.

Entrato nel cuore di tante generazioni grazie ai suoi “Cinepanettoni”, i film di natale in coppia fissa con Christian De Sica, il “Cipollino” da Luino negli ultimi anni ha fatto parlare di sè più per la sua attività sul web che per nuove uscite al cinema. Il 79enne si approccia ai social con la spigliatezza e la simpatia che lo contraddistingue nella vita di tutti i giorni. Ma, alcune volte, le sue uscite possono essere fraintese e strappare qualche risata. O qualche insulto, come successo con l’ultimo commento (poi sparito) sotto un posto di Giorgia Meloni.

Le gaffe con Meloni

E non si tratta della prima volta che un commento di Boldi sotto a un post sulle pagine social di Meloni fa discutere. Il precedente risale circa a un anno fa, il 13 giugno 2023 per la precisione. La leader di Fratelli d’Italia aveva appena pubblicato un toccante video messaggio di addio dedicato a Silvio Belusconi, appena scomparso, e l’attore comico aveva commentato con un messaggio al quanto fraintendibile: “Ed ora tocca te”. Chiaramente il popolo del web ha fatto ironia sulla scelta delle parole usate da Boldi: “Ma le sta augurando la morte?”, “Ma cosa scrivi Cipollino?”, fino a “Cancella subito”, un suggerimento che il 79enne ha preso al volo, provando a far sparire la gaffe. Ma ormai era troppo tardi: gli screenshot del suo commento erano già diventati virali e impossibili da fermare.

Le frasi oscure

A diventare di culto tra i fan del “Cipollino” sono stati anche alcuni sui post non esattamente chiari e con una grammatica non impeccabile. Tanti i post sulle scelte di governo: “Stiamo vivendo un mondo che NON va per niente bene. I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi” oppure, nel 2020 sulla politica italiana: “Sono convinta che questo governo deve andare a casa il più presto possibile per limitare i danni psicologicamente causati all’umanità”. O come qualche riflessione sul suo stato di salute e sulla disponibilità dei medici: “Ma chi soffre di mal di schiena, chi di mal di pancia, chi di mal di testa, chi di dolori alle ossa, chi di denti, chi di emorroidi, chi di colon irritato…..a chi si deve rivolgere? Alla tua banca, al governo….no, perché il tuo medico di solito non sta bene… intanto prendo una tachipirina"

I commenti a luci rosse: da “trombala” a “venerdì con le trofie”

Ma le gaffe più “pericolose” Boldi le fa in campo “amoroso”. Battute che un tempo erano accettate (e addirittura inserite copiose nei suoi film), oggi sono condannate dalla nuova sensibilità sul tema e dal politically correct. La più celebre è stata quella con il collega Paolo Conticini. L’attore toscano aveva condiviso su Instagram una foto per festeggiare la finale raggiunta nel famoso programma tv “Ballando con le stelle” con la ballerina Veera Kinnunen. Tra i commenti, spunta quello del Cipollino: “Trombala….se lo merita”. Un’uscita avventata costatagli una valanga di critiche, nonostante la rimozione del commento.

Ma su Facebook Boldi trovava spazio anche per aggiornare i suoi fan riguardo le sue “conquiste”. Come quando chiese ai suoi seguaci: “Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate se un uomo adulto, più o meno della mia età, si potrebbe innamorare di una donna molto più giovane. E se la donna potrebbe innamorarsi dell’uomo molto più grande?”. Ultima “figuraccia”, prontamente rimossa, una foto condivisa in compagnia di una donna mora accompagnata dalla frase “venerdì con la trofie”. Anche in questo caso, valanga di critiche.