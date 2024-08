Giorgia Meloni solidarizza con Boldi: “Insulti e offese gratuite per gli auguri di Ferragosto. Che tristezza”

Anche Giorgia Meloni ha voluto commentare il caso di questo Ferragosto. La premier è tornata sulla vicenda (condividendo questo nostro articolo) che, è il caso di dire, ha travolto Massimo Boldi.

Il celebre attore comico ha commentato il post che la leader di Fratelli d’Italia aveva condiviso per augurare a tutti un felice Ferragosto. Una foto che la ritrae in piscina a giocare con sua figlia. Il 79enne di Luino si è limitato a ricambiare gli auguri, facendole i complimenti per quanto fatto fin’ora con un messaggio un po’ sgrammaticato: “Buon Ferragosto Ben AMATO GIORGIA nostro presidente del consiglio della Repubblica sei sempre più forte hai cambiato e stai cambiando il nostro paese il meglio ed io non puoi far altro che ringraziarti E continuare alzare dalla tua parte ti abbraccio a te e a tutta la tua famiglia Massimo Boldi”.

Il commento di Massimo Boldi sotto al post di Giorgia Meloni: "Hai cambiato e stai cambiando il nostro Paese"

In poche ore però, il commento del “Cipollino” è diventato virale attirnado una valanga di critiche e insulti. Così Boldi (o chi gestisce i suoi social media) è stato costretto a eliminarlo.

La difesa di Meloni

E così, dunque, anche il presidente del Consiglio, è voluto intervenire a difesa del comico varesino, diventato oggetto di dispute e bersaglio di insulti sul web: “È triste vedere come, nel mondo degli odiatori di professione, persino un semplice commento di auguri di buon Ferragosto possa scatenare insulti di massa e offese gratuite. Esprimo la mia solidarietà a Massimo Boldi, e gli mando un grande abbraccio.