Suicidio assistito, per Marco Cappato la Procura di Milano chiede l’archiviazione

Milano – A novembre dello scorso anno aveva accompagnato a morire in Svizzera Romano, 82 anni, ex giornalista e pubblicitario, relegato in un letto da una forma grave di Parkinson. La scorsa estate aveva offerto il suo aiuto per l'ultimo viaggio di Elena Altamira, 69enne veneta malata terminale di cancro. Per questo era accusato di aiuto al suicidio, ma oggi la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e candidato alle suppletive per il Senato a Monza.

Cappato aveva accompagnato Romano ed Elena in una clinica svizzera dove si pratica il suicidio assistito, pratica illegale in Italia se non in determinate condizioni. Per questo si era poi autodenunciato nel capoluogo lombardo. Per entrambi i casi, infatti, si era trattato di disobbedienza civile, dal momento che né l’82enne né la 69enne erano “tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale" e quindi i loro casi non rientravano in quelli previsti dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale sul caso Cappato\Dj Fabo per l'accesso al suicidio assistito in Italia. Nel 2017 Cappato era andato ad autodenunciarsi per aver accompagnato in una clinica svizzera Fabiano Antoniani, noto come dj Fabo. Da quella vicenda era poi arrivata una sentenza, la 242 della Corte costituzionale, che aveva cambiao tanto in materia di fine vita.

Nel nostro Paese, proprio grazie a quella sentenza 242 della Corte costituzionale, che ha valore di legge, il suicidio assistito è possibile e legale quando la persona malata che ne fa richiesta è affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. E infine è necessario che tutte queste condizini siano state verificate dal SSN.

Proprio questo impegno per i diritti civili e in particolare per l’eutanasia legale ha fatto venire grossi mal di pancia all’ala più moderata e a quella cattolica del Pd, che mal digerisce l’appoggio del partito alla sua candidatura monzese.