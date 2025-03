“A Rho la mafia c’è, ma c’è Rho contro la mafia”. Centinaia di studenti in corteo nel nome della legalità

Rho (Milano), 21 marzo 2025 – "A Rho la mafia c'è. Ma Rho c'è contro la mafia". E' stato il sindaco di Rho, Andrea Orlandi, a dare inizio questa mattina alla Marcia della Legalità organizzata dal Comune, in concomitanza con la "Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie" promossa da Libera e Avviso Pubblico. Ma poi sono stati gli studenti delle scuole superiori rhodensi a leggere al megafono i nomi delle oltre mille vittime della mafia. A dire no alla mafia con cartelloni, performance artistiche, letture, poesie, canzoni e distribuendo volantini con un QRcode che consente di ascoltare le storie delle vittime della mafia raccontate dagli studenti.

Gli studenti hanno scandito slogan e letto i nomi delle vittime delle mafie

Tutti in piazza

L'appuntamento in piazza san Vittore per i saluti istituzionali. "In tempi in cui la legalità è minata da più parti il nostro obiettivo è continuare a lottare, con il nostro impegno quotidiano, per un’Italia libera dalla mafia, un Paese in cui a partire dalle piccole scelte di vita personale e di vita amministrativa si possa dimostrare che regole e legalità possono essere garantite, contro chi vorrebbe invece sovvertirle in nome di ideali ben poco leciti. È bello vedere centinaia di studenti qui in piazza, l'invito è quello di non dimenticare e continuare ad impegnarsi per sensibilizzare tutti alla legalità" ha dichiarato l'assessore alla legalità Nicola Violante.

In corteo per le strade della città

Il corteo

Poi il corteo ha sfilato per le vie del centro cittadino e raggiunto il Parco della Legalità di via San Bernardo dove sono state presentate performance artistiche dedicate in particolare a donne vittime delle mafie. Il parco è stato realizzato alcuni anni fa proprio su un terreno confiscato alla mafia, progettato dagli studenti del liceo Ettore Majorana in collaborazione con l’Associazione Circola è diventato un esempio virtuoso su come un bene confiscato possa essere restituito alla comunità attraverso una procedura partita dal basso, ed è stato il primo caso in Lombardia di un bene dato in gestione a una scuola. Nel parco c'è anche una cassetta di legno dove chi desidera può lasciare messaggi e spunti di riflessione sui temi trattati.

Lo spettacolo all’Auditorium

Ma l'impegno di Rho a favore della legalità e contro la mafia non è concluso. Stasera alle 21 nell'auditorium di via Meda 20 si terrà lo spettacolo teatrale "Donne e mafia" a cura dell'Associazione culturale Crea. L’ingresso è gratuito. Dal 24 al 30 marzo il centro culturale di Villa Burba accoglierà nella Sala delle Colonne la mostra di fumetti "Uno, dieci, cento agende rosse quale democrazia?" a cura dell'Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli di Milano. Un momento inaugurale è previsto il 24 marzo alle ore 11.