Settecentomila euro per la palestra di via Cilea

Da un lato una pista in corso di riqualificazione. Dall’altro un campo che aspetta un intervento da oltre dieci anni. Sono pronti a partire i lavori di demolizione e rifacimento della copertura piana della palestra di atletica di via Cilea, con la rimozione e ricollocazione dell’impianto fotovoltaico e solare termico. "L’obiettivo condiviso è di arrivare alla piena conclusione del cantiere entro la prima decade di settembre, così da garantire una ripartenza regolare delle attività sportive. Un investimento importante per la sicurezza, l’efficienza energetica e la valorizzazione dello sport in città". Circa 700mila euro il finanziamento previsto da Regione a fronte di una spesa complessiva di 1,6 milioni di euro per le opere previste dal progetto. L’intera struttura, che si estende su un’area di oltre 44mila metri quadrati, ospita una pista di atletica con al centro un campo da calcio con manto in erba naturale, a cui si aggiungono un campo da calcio in erba sintetica, spogliatoi, tribuna coperta e altre infrastrutture a servizio delle attività. "La riqualificazione della struttura si rende indispensabile per continuare a garantire elevati standard di qualità. L’intervento complessivo interesserà il rifacimento della superficie della pista di atletica (retopping), la sostituzione del manto in erba sintetica del campo da calcio a 11 e opere di efficientamento del corpo spogliatoi".

Si interverrà sulla superficie completa in gomma della pista, una pavimentazione di 6.650 metri quadri che sarà sostituita con un manto impermeabile a base di gomme naturali e sintetiche vulcanizzate. Verranno sistemate le pavimentazioni di ingresso e create ulteriori aree adatte per gli atleti con disabilità. Da 20 anni, invece, nessun intervento è stato eseguito al campo Dordoni di Sesto, tempio dell’atletica e casa di tanti campioni e olimpionici, tra cui l’oro di Atene 2004, il marciatore Ivano Brugnetti. La.La.