La giustizia in diretta. I liceali dell’Erasmo assistono a un’udienza

La scuola Erasmo nel Tribunale di Milano. Nei giorni scorsi le classi 5^B e 5^C del liceo delle scienze umane economico sociale dell’Erasmo di Bollate sono state protagoniste di un’uscita didattica al Palazzo di Giustizia di Milano, nell’ambito del progetto “Le classi in tribunale“ promosso dall’Associazione nazionale magistrati, della sezione di Milano e Brescia. "L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di dare agli studenti una panoramica sul diritto processuale e di mostrare il funzionamento pratico del processo legale", spiegano i docenti. Insieme agli insegnanti di discipline giuridico-economiche, i ragazzi hanno visitato il Palazzo di Giustizia e incontrato un magistrato tutor, che li ha guidati durante l’intero percorso. In particolare gli studenti hanno assistito a un’udienza penale dibattimentale, incentrata sull’audizione dei testi interrogati. Prima dell’udienza, il magistrato ha fornito una breve introduzione sui principi fondamentali del processo penale e sulle figure coinvolte, spiegando agli studenti cosa avrebbero osservato durante l’udienza. A conclusione dell’udienza, c’è stato un momento di confronto e domande al magistrato. "L’incontro con i magistrati del tribunale di Milano ha rappresentato un’opportunità culturale, un avvicinamento ai temi della legalità. Dobbiamo fare crescere nei nostri giovani l’amore per le scelte giuste", spiega la dirigente scolastica dell’Erasmo Rosaria Lucia Pulia. Davide Falco