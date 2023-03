Manifestazione famiglie arcobaleno a Milano, un flash mob contro il Governo

Il sindaco Sala alla conferenza stampa di presentazione del presidio

Milano, 18 marzo 2023 – Non solo la manifestazione degli anarchici (in occasione del ventennale di Dax). A Milano, oggi pomeriggio, scendono in piazza anche le famiglie arcobaleno contro la circolare che la prefettura ha inviato al Comune di Milano per bloccare la trascrizione dei figli di coppie omogenitoriali.

La rivolta delle biro, che saranno alzate al cielo per mandare un messaggio chiaro e forte al Governo, alla Prefettura, alla Procura e alla Cassazione: il popolo Lgbtqi+ pretende il riconoscimento anagrafico dei figli di coppie omogenitoriali, formate cioè da due donne o due uomini. La manifestazione - organizzata da Sentinelli, Arcigay Milano e Famiglie Arcobaleno - è in programma oggi alle 15 in piazza Scala e vedrà un flash mob con migliaia di persone pronte a mostrare le penne a sfera con cui i sindaci e i funzionari comunali non possono più registrare i figli di famiglie gay e lesbiche. A presentare l'evento ci sarà Vladimir Luxuria. Inizialmente la manifestazione si doveva tenere davanti alla Prefettura di Milano, ma le adesioni al presidio sono cresciute di ora in ora e gli organizzatori, ad un certo punto, hanno deciso di scegliere un luogo più grande, in modo da ospitare tutti.

Il portavoce dei Sentinelli, Luca Paladini, consigliere regionale del Patto civico, anticipa che "non ci saranno politici nazionali sul palco", neanche la segretaria del Pd Elly Schlein e i parlamentari del M5S che hanno annunciato la loro presenza in piazza Scala: "Le protagoniste saranno le famiglie omogenitoriali che racconteranno le conseguenze delle mancate trascrizioni anagrafiche sulle proprie vite e su quelle dei propri figli". La presidente dell’associazione Famiglie Arcobaleno Alessia Crocini, intanto, anticipa: "Chiediamo ai sindaci italiani di disobbedire e domani (oggi, ndr) in piazza lanceremo la campagna “Disobbediamo’’, perché si possa creare un movimento di opinione. Le leggi ingiuste non vanno rispettate e vanno contrastate".

La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite dello scorso dicembre ha generato conseguenze che hanno indotto il sindaco Giuseppe Sala a fermare la macchina anagrafica comunale a favore delle famiglie arcobaleno. Certo, il primo cittadino progressista definisce la situazione "inaccettabile" e "non esclude" forme di disobbedienza civile, soprattutto nel caso in cui un folto gruppo di sindaci sia d’accordo nel far sentire la propria voce e riconoscere in qualche modo i figlie delle famiglie arcobaleno: "La disobbedienza civile? L’ho valutata, il coraggio non mi manca. La mia preoccupazione è che la firma dia un’illusione a una famiglia, ma senza risolvere il problema". Per ora, dunque, Sala auspica che "sia il Parlamento ad affrontare la questione e ad approvare una legge".

Le premesse per una soluzione normativa, però, non sono delle migliori con la coalizione di centrodestra alla guida del Paese, il sindaco meneghino lo sa benissimo e parte all’attacco del Governo Meloni e della sua maggioranza: "Quello che noto in questo Governo è una voglia di stravincere e passare anche sopra le istanze del Paese. Lo stravincere nella vita non va mai bene e l’esecutivo sta pensando di umiliare chi la pensa in modo diverso. Non va umiliata la società e non vanno ignorate un certo tipo di istanze. Il Governo si sta muovendo molto male". Il problema, però, non è solo politico ma giuridico. La sentenza della Cassazione è netta. Ma Sala non ci sta e rilancia: "La soluzione della Cassazione è provocatoria: la procedura per l’adozione è lunga e farraginosa".

Attraverso una circolare diretta ai prefetti, il Ministero dell'Interno ha sottolineato lo stop della Cassazione alle trascrizioni dei certificati dei figli di due padri nati all'estero con maternità surrogata e ha sollecitato a "fare analoga comunicazione ai signori sindaci, al fine di assicurare una puntuale e uniforme osservanza degli indirizzi giurisprudenziali espressi dalle Sezioni Unite negli adempimenti dei competenti uffici". Non solo. La circolare di corso Monforte non si limita a trasmettere l'indicazione del governo sui bimbi nati da maternità surrogata all'esterno, ma sollecita a interrompere i riconoscimenti dei figli di due madri nati in Italia e si riserva di dare indicazioni su quelli nati all’estero sempre da due donne. "È stato effettuato, da parte di questa Prefettura, un approfondimento - quanto a casi rilevati e a orientamenti amministrativi e giurisprudenziali - relativo alle iscrizioni e alle trascrizioni degli atti di nascita, riportanti dati di genitori dello stesso sesso", si legge nella circolare. "Alla luce del divieto per le coppie composte da soggetti dello stesso sesso di accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita, il solo genitore che abbia un legame biologico con il nato può essere menzionato nell’atto di nascita che viene formato in Italia. Parimenti esclusa è la trascrizione di atti di nascita formati all’estero riconducibili alla fattispecie della maternità surrogata, attestanti il riconoscimento di filiazione nei confronti del genitore d’intenzione, privo di legame biologico col minore", concludono da palazzo Diotti.