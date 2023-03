Ventennale Dax, corteo a Milano: il percorso. Allarme anarchici

Milano, 18 marzo 2023 – Milano ricorda Dax. Davide Cesare, attivista del centro sociale Orso, è stato ucciso il 16 marzo del 2003 fuori da un pub per mano di Federico, Mattia e Giorgio Morbi, fratelli e papà dalle simpatie di estrema destra. Quest'anno ricorrono i 20 anni da quella che fu ribattezzata la notte nera di Milano - al San Paolo, dove Dax morì, ci furono scontri tra antagonisti e forze dell'ordine - e, quest’anno, gli attivisti hanno organizzato numerosi eventi. Al ricordo del militante si salda anche la commemorazione dell’omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo “Iaio” Iannucci, due giovani militanti del Leoncavallo uccisi il 18 marzo del 1978.

Giovedì sera si è tenuto un corteo da via Brioschi e via Zamenhof con arrivo in via Gola. Poi, nella notte, è andato in scena un blitz: gli antagonisti hanno occupato un complesso immobiliare in disuso un tempo quartier generale dell’azienda farmaceutica Ciba, tra via Palmanova e via Oropa. Dalle finestre sono stati calati due striscioni con le scritte “Dax esiste” e “Nella notte ci guidano le stelle”, la frase scelta per i quattro giorni di iniziative dedicate a Dax.

Ventennale di Dax Il corteo in zona Padova e lo stabile occupato per il concerto finale

All’edificio occupato si dovrebbe concludere il corteo dal titolo “Antifascismo è anticapitalismo” che partirà attorno alle 15 di oggi da piazzale Loreto: le previsioni della vigilia parlano di almeno quattromila persone, che si divideranno in vari spezzoni legati agli otto temi discussi nell’assemblea di ieri pomeriggio con cento partecipanti. Dal clima all’emergenza casa, fino alle condizioni dei detenuti nelle carceri italiane. E proprio a quest’ultimo filone, non strettamente legato alla questione 41 bis rilanciata negli ultimi mesi dallo sciopero della fame a oltranza di Alfredo Cospito, dovrebbe agganciarsi la componente anarchica, che si preannuncia numerosa.

Il concentramento dovrebbe essere, salvo sorprese, in zona Loreto nel primo pomeriggio, e il corteo 'Antifascismo è anticapitalismo' dovrebbe poi muoversi verso la periferia nord della città. L’iniziativa non è stata preavvisata alla Questura, ma una mail anonima ha dato un’idea del possibile tragitto: i manifestanti dovrebbero percorrere le strade tra via Padova, via Costa e via Leoncavallo, per poi fermarsi in largo Tel Aviv.

In vista del corteo di oggi, in partenza da piazzale Loreto, Atm ha informa che “oggi, dalle 15 circa, le linee 39, 51, 53, 55, 62, 90 e 91 potrebbero essere deviate, rallentate o terminare prima del capolinea”. E consiglia, quindi, di “pianificate per tempo gli spostamenti considerando maggiori tempi di viaggio”.

Resta da capire chi prenderà la testa della manifestazione e quale linea prevarrà: se quella di chi vuole sfilare senza creare rilevanti problemi di ordine pubblico o al contrario quella di chi vuole alzare ancora una volta il livello dello scontro, replicando quanto accaduto l’11 febbraio in viale Sabotino. Presenze sia da fuori città (a cominciare da diverse decine di militanti del centro sociale Askatasuna di Torino) sia dall’estero, con arrivi da Francia, Germania e Belgio.

Tutta l’area della manifestazione del corteo sarà blindata da polizia e carabinieri, pronti a intervenire nel caso la situazione dovesse degenerare. “C’è preoccupazione. Come sempre il rischio è che arrivino anche manifestanti da fuori Milano e forse da fuori Italia, quindi meno conosciuti e da un certo punto di vista meno affidabili – ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala –. Ho parlato ieri (giovedì, ndr) con il prefetto, questo è un tema che è nelle loro mani e so che faranno il meglio”.