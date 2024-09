Temporali a Milano e in Lombardia, allerta meteo arancione per rischio esondazioni: Seveso e Lambro sotto osservazione

Forti temporali nella notte tra il 4 e il 5 settembre in varie zone della Lombardia, tra cui Milano. La Protezione civile ha emanato un’allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico: nelle prossime ore il Centro operativo comunale monitorerà i livelli dei torrenti Seveso e Lambro per il pericolo di un’esondazione. E le previsioni meteo per i prossimi due giorni indicano una fase di instabilità e un progressivo peggioramento del tempo.

Si consiglia alla cittadinanza di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.

Meteo martedì 3 settembre

Il 6 settembre sarà caratterizzato da piogge intermittenti, con temporali sparsi soprattutto nella mattinata. Le precipitazioni saranno particolarmente intense nelle prime ore del giorno, con una probabilità di pioggia fino al 95 per cento, accompagnata da accumuli variabili tra 0,5 mm e 9,6 mm nelle diverse ore della giornata. I venti saranno deboli e le temperature oscilleranno tra i 18 e i 24 gradi.

Meteo mercoledì 4 settembre

Per il 7 settembre, invece, si prevede un miglioramento delle condizioni, con schiarite e temperature in lieve aumento, raggiungendo massime attorno ai 27 gradi. Tuttavia, potrebbero ancora verificarsi temporali locali, soprattutto nelle ore serali. I venti rimarranno deboli​.