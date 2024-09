Temporali, allerta meteo e crollo delle temperature a Milano e in Lombardia. Poi il weekend a due facce

Milano, 4 settembre 2024 – Era attesa, è arrivata. La pioggia sta bagnando in queste ore la Lombardia: nella notte a Milano un lungo temporale con tuoni e lampi ha svegliato i cittadini per poi lasciare spazio al sole, mentre nelle province più settentrionali il maltempo continua. E non è finita qui, anzi. Per il pomeriggio di oggi, a partire dalle 14, è stata diramata un’allerta meteo gialla per il rischio temporali.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Tutta “colpa” di un vasto nucleo depressionario che si è isolato ed è sceso dall'Islanda verso l'Europa Occidentale, dove rimarrà per tutta la settimana, con un peggioramento domani – giovedì 5 settembre –, poi una rimonta della pressione, seppur relativamente incerta, tra venerdì e sabato, mentre domenica ci sarà un nuovo peggioramento.

Ma vediamo le previsioni nel dettaglio dal sito ufficiale di Arpa Lombardia.

Stato del cielo: cielo molto nuvoloso o coperto, salvo qualche possibile parziale schiarita durante la mattinata.

Precipitazioni: moderate o forti diffuse sulla pianura, deboli o moderate in montagna, ovunque con possibilità di rovesci o temporali.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in calo. In pianura minime attorno a 19 °C, massime attorno a 24 °C.

Zero termico: 3600 - 3800 metri.

Stato del cielo: inizialmente ovunque nuvoloso o molto nuvoloso, con copertura in diminuzione nel corso della giornata, più rapida in pianura che sui rilievi.

Precipitazioni: possibili deboli piovaschi residui notturni in rapido esaurimento, poi nuovi deboli piovaschi o rovesci possibili sui rilievi nelle ore pomeridiane.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Zero termico: in risalita fino a 4200 - 4400 metri.

Sabato sereno o poco nuvoloso in pianura e nuvoloso in montagna senza precipitazioni. Domenica copertura in aumento con precipitazioni dalla seconda parte della giornata. Temperature in aumento sabato, stazionarie domenica. Ventilazione debole di direzione variabile in entrambe le giornate.