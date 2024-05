Alluvione a Milano, Seveso rientrato ma preoccupa ancora il Lambro e la pioggia annuncita: mezzi pubblici, strade chiuse e interventi

Milano, 16 maggio 2024 – La notte dopo il giorno più piovoso degli ultimi 170 anni non sembra aver portato nuovi danni anche se i disagi rimangono e nel pomeriggio è attesa una ondata temporalesca anche con fenomeni di forte intensità. Anche la circolazione sulla autostrada A4 Milano – Venezia da questa notte è tornata regolare. Vediamo nel dettaglio la mappa di disagi e criticità poco prima delle 9 di oggi giovedì 16 maggio 2024.

Lambro e Seveso

Dopo una giornata e una notte di emergenza, a Milano e in provincia, il livello dell'acqua è sceso e in molte aree la situazione è migliorata, ma nel capoluogo lombardo preoccupa ancora il livello del Lambro, appena sotto i livelli di emergenza. In città, ha precisato la Polizia Locale, è stata riaperta via Feltre intorno alle 7, ma nel quartiere di Ponte Lambro il fiume è ancora poco sotto i margini. A Ponte Lambro sono ancora in funzione i gruppi elettrogeni dei pompieri per la presenza di alcuni edifici ancora senza elettricità. In nottata invece il Seveso è rientrato dopo l'esondazione di ieri pomeriggio.

Trasporto pubblico

Riguardo al trasporto pubblico, Atm ccomunica che Viale Ca' Granda, via Vittorini e via San Maurizio al Lambro (Cologno) sono chiuse al traffico dopo le esondazioni di Seveso e Lambro. Percorso modificato per alcune linee.: Bus 45.: in entrambe le direzioni devia tra il capolinea di San Donato e via Uccelli di Nemi 32. Bus 66: verso Cadore devia e salta le fermate tra viale Ungheria/via Mecenate e via Milano/C.na Boscana. Bus 88: verso Rogoredo devia e salta le fermate tra viale Ungheria/via Mecenate e Linate Paese. Bus 701: in entrambe le direzioni devia e salta le fermate da viale Italia/Centro Commerciale a via Curiel/Battisti.

Hinterland

E mentre a Milano migliora la situazione in tutti i quartieri a Nord, come Niguarda, e a Nord Est e Sud Est, quelli tradizionalmente interessati dalle esondazioni, l'attenzione delle forze dell'ordine si concentra nell'hinterland, come a Gessate, dove le persone sono ancora in difficoltà. A Milano restano ancora chiusi il sottopasso in via Cogne, parte di via Rilke e via Turati, in centro, per il danneggiamento di un mezzo pubblico dovuto a una buca.

Gli interventi dei vigili del fuoco

Sono stati oltre 200 gli interventi effettuati da ieri mattina alle 8 (una trentina nella notte) dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano nella metropoli e nell'hinterland, e in particolar modo tra il quartiere Ponte Lambro, in città, e Gessate e Bellinzago Lombardo, in provincia, i luoghi più colpiti dall'emergenza maltempo.

Bellinzago Lombardo

A Bellinzago Lombardo, in particolare, le scuole oggi sono chiuse e l'acqua si ritira ma lentamente, continuando ad occupare strade, marciapiedi, cantine e androni. La situazione è ancora incerta, soprattutto tra Gessate e Bellinzago Lombardo, nel Milanese, pesantemente colpite dal maltempo delle ultime 24 ore, e tutto dipenderà da quanta pioggia cadrà questo pomeriggio. "Pensiamo di avere una finestra di tempo di alcune ore per cercare di sistemare ulteriormente le cose - spiega un coordinatore dei soccorsi - ma poi dovrebbe tornare la pioggia. Se sarà leggera, dovremmo riuscire a gestire la situazione, se sarà tanta potrebbero essere ancora guai seri".