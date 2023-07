Maltempo, allerta arancione per rischio temporali a Milano. Pioggia anche in Lombardia

Milano, 20 luglio 2023 - Dopo giorni di alta pressione, con caldo record e afa, anche Milano è interessata da tempo instabile. È in arrivo il maltempo in Lombardia con possibili temporali, fanno sapere dall'Arpa, fino a domenica. Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha infatti emanato un'allerta arancione (rischio moderato) per possibili temporali, a partire da questa notte. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Pioggia e temporali in Lombardia

La pioggia è attesa anche in Lombardia, dov’è previsto un calo delle temperature. "L'avvicinamento di una perturbazione all'arco alpino - si legge sul bollettino del servizio meteorologico di Arpa Lombardia - porta temporali sui rilievi con probabile sconfinamento in pianura stasera. Da domani e fino a sabato il transito della saccatura associata alla perturbazione porterà maggiore nuvolosità, anche se irregolare, e precipitazioni intermittenti ma diffuse a carattere di rovescio o temporale con discontinui rinforzi del vento sia in pianura che in montagna".

Temperature in calo

Quanto alle temperature, le massime oggi sono comprese tra i 31 e i 34 gradi in pianura, dove ancora si avverte forte il disagio da calore. Da domani però la situazione migliorerà su tutta la regione, con minime in pianura tra 19 e 21 gradi e massime tra 26 e 31. Ancor meno caldo è atteso per sabato, quando i termometri non dovrebbero superare i 28 gradi. Le massime in pianura dovrebbero lievemente risalire a partire da domenica.