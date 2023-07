Meteo, in Lombardia temperature bollenti: ecco dove farà più caldo giorno per giorno sino a domenica 23

Milano, 17 luglio 2023 – Almeno ancora tre giorni di caldo torrido in Lombardia poi da giovedì dovrebbe iniziare una fase di sensibile calo delle temperature. Alle 14 di oggi lunedì 17 luglio 2023 il record della temperatura, secondo i dati di Arpa Lombardia, apparteneva a Canevino, in provincia di Pavia con un 38,4 gradi mentre Cremona e Mantova viaggiavano ben oltre quota 37. Tutta la Lombardia del sud ha registrato punte oltre i 36 gradi ma anche Milano era bollente con il termometro sui 36.8. Ma non è finita qui: mercoledì nel Mantovano le temperature saranno attorno ai 39 gradi e nel resto della Lombardia non scenderanno nella punta otto i 34. Ovviamente i gradi percepiti potrebbe essere di più a seconda dell’afa. E nei prossimi giorni quali saranno le città più calde della Lombardia? Ecco le previsioni delle temperature minime e massime nel dettaglio

Bergamo 23/34.4

Brescia 22.4/35.7

Como 22.8/33

Cremona 23.9/35

Lecco 23.6/33.4

Lodi 24.1/34.2

Mantova 24.3/36.2

Milano 24.9/35.1

Monza 24.7/36.4

Pavia 23.7/36.1

Sondrio 19.1/33.2

Varese 22.8/32.7

Bergamo 22.4/34.8

Brescia 22.6/36.2

Como 24.9/35

Cremona 23.6/36.9

Lecco 23.1/34.1

Lodi 22.7/34.7

Mantova 24/38.3

Milano 24.5/36

Monza 24.6/35.9

Pavia 23/36.3

Sondrio 18.2/35.4

Varese 23.7/34.1

Bergamo 21.7/32.3

Brescia 20.7/34.2

Como 24.3/31.6

Cremona 22.4/34.6

Lecco 22.3/30.4

Lodi 20.8/33.1

Mantova 22.2/35.7

Milano 23.9/33.6

Monza 23.6/35

Pavia 23/34.3

Sondrio 17.7/31.8

Varese 23.6/30.8.

Bergamo 23.2/30.9

Brescia 21.6/33.6

Como 23.7/31

Cremona 22.1/34.8

Lecco 22.8/29.9

Lodi 20.8/32.4;

Mantova 23.6/35.1

Milano 24.3/32.3

Monza 24/32.7

Pavia 21.4/33.7

Sondrio 19.1/30.8

Varese 23.7/29.8.

Bergamo 19.9/31

Brescia 20.5/33.5

; Como 20.1/30.7

Cremona 21.3/34.1

Lecco 19.9/29.5;

Lodi 19.4/31.9

Mantova 21.6/34.9

Milano 19.5/32.6;

Monza 19.7/32.9;

Pavia 19.4/34.8

Sondrio 17.3/30

Varese 17.6/30.5

Bergamo 18.7/25.6

Brescia 20.3/28.7

Como 20/27.3

Cremona 21.5/30.9

Lecco 19.5/24.6

Lodi 19.4/26.4

Mantova 21.6/30.6

Milano 19.4/29.3

Monza 19.7/28.1

Pavia 19.3/27.5

Sondrio 16.5/28.3

Varese 17.6/27.5